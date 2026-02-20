Un nuevo rifirrafe entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente Gustavo Petro, vuelve a generar polémica en torno a las tarifas de energía, el megaproyecto Hidroituango y la atención a los afectados por las lluvias en el país.

El mandatario aseguró que la hidroeléctrica enfrenta riesgos tanto sísmicos como climáticos, y enfatizó que Empresas Públicas de Medellín (EPM) debe apegarse a las tarifas establecidas por la CREG.

El enfrentamiento comenzó en redes sociales, donde Gutiérrez criticó la decisión del Gobierno de no aceptar ayuda internacional para los damnificados en Córdoba. En sus mensajes, el alcalde calificó la medida como “absurdo” y agregó que “les gusta ver sufrir a la gente”.

El mandatario local también expresó su indignación frente a la situación y señaló que “ya nada sorprende.”

En respuesta, el presidente Petro se refirió al papel de EPM y al sistema tarifario. Aseguró que de haberse aplicado la fórmula propuesta por el Gobierno y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), los costos de la energía habrían sido menores y algunos riesgos regionales se habrían reducido. Además, cuestionó los incrementos en las tarifas cuando los embalses estaban llenos. “Eso se llama especular, Federico”.

Si EPM hubiera ajustado sus tarifas de energía eléctrica a la fórmula propuesta por el gobierno y la CREG, hoy las tarifas de energía eléctrica a toda la población antioqueña, y de Colombia y el riesgo sobre el bajo Cauca y la Mojana sería la mitad.



En mi opinión existe mucha… https://t.co/8Mo50Wwwxz — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 19, 2026

Asimismo, el jefe de Estado pidió que EPM adopte la nueva fórmula tarifaria y recordó los riesgos existentes sobre Hidroituango, tanto sísmicos como climáticos.

En un segundo pronunciamiento, Gutiérrez respondió directamente a Petro, afirmando que las tarifas eléctricas en Colombia se definen por regulación nacional y no dependen de decisiones individuales de alcaldes o empresas. También destacó que Hidroituango contribuye con cerca del 17 % de la energía firme del país y ha sido clave para evitar racionamientos.

Por otro lado, EPM explicó que las descargas de la hidroeléctrica promedian 1.600 metros cúbicos por segundo, considerando tanto el caudal turbinado como el vertedero. Según la compañía, este flujo se encuentra dentro de los niveles normales de operación para la temporada de lluvias.

“Y vuelve el agua del río a pasar por el vertedero y por la descarga de generación. Tenemos un diseño de la presa y un diseño del vertedero para controlar las crecientes más altas que hemos registrado históricamente. Eso, digamos, que está diseñado para controlar esas crecientes y gestionar esos incrementos súbitos de lluvias que estamos teniendo”, expresó Alberto Mejía Reyes, gerente Generación Energía EPM.

Gutiérrez agregó que atribuir “especulación” demuestra desconocimiento sobre el funcionamiento del mercado eléctrico y pidió a Petro concentrarse en la atención de los damnificados en Córdoba y Urabá, concluyendo que “desde Medellín lo están haciendo”.

Presidente @petrogustavo, he escuchado sus “preocupaciones” sobre las tarifas de energía, los embalses e Hidroituango.



Le respondo con claridad y pensando, ante todo, en la gente de Medellín, Antioquia y Colombia.



1️⃣En Colombia, las tarifas no las fija un alcalde ni una empresa… https://t.co/tK9mhKcCo4 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 20, 2026

Finalmente, en medio de la controversia, EPM precisó que el precio de la energía en bolsa se encuentra cerca de mínimos históricos, por lo que la fórmula propuesta actualmente no se activa, ya que solo entra en vigencia si el valor supera los 327 $/kWh, mientras que hoy ronda los 100 $/kWh. La empresa explicó que este esquema contempla penalizaciones económicas para ciertas plantas y que su aplicación desincentiva nuevos proyectos de generación, aumentando el riesgo de desabastecimiento en escenarios críticos.

La compañía también indicó que no adoptó la fórmula porque contradecía la planificación energética del sistema y que analiza el proyecto de Resolución 701 118 de la CREG para hacer observaciones.