En medio de su discurso desde la Plaza de Bolívar, como parte de las manifestaciones convocadas en defensa del aumento del salario mínimo 2026, el presidente Gustavo Petro presentó el nuevo pasaporte para los colombianos.

El jefe de Estado le solicitó a Thomas Greg & Sons que entregue la base de datos, y señaló que este documento “se hará en Colombia completamente. Las máquinas con que se hace esto, no son cualesquiera. Me enseñaron mucho de esto. Están ya en Colombia. Este papel aquí, que es muy grueso, porque el que nosotros tenemos es más delgado, es la clave del asunto”, añadió.

Asimismo, indicó, mostrando el nuevo pasaporte, que “en este papel están los datos de las personas. Esto es lo más valioso. Y me sirve para decirles por qué la pelea por hacer este documento”, dijo, en la Plaza de Bolívar.

Según el primer mandatario, “la Registraduría Nacional del Estado Civil ha contratado para hacer cédulas a una empresa privada. Se llama Thomas Greg & Sons, que no es extranjera, es de los hermanos bautistas que tuvieron problemas judiciales en el pasado. Muy amigos de todos los presidentes que han habido en Colombia, menos de mí”, enfatizó.