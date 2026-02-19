En las últimas horas se reportó el fallecimiento de un hombre en el conjunto residencial Altos de San Isidro, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

De momento, según información preliminar, se habría tratado de un suicidio, aunque se espera confirmación de las autoridades. Personal de la Sijín llegó hasta el sitio de los hechos para hacer el levantamiento del cadáver y acordonó la zona.

Aunque las autoridades no se han pronunciado sobre lo ocurrido, residentes del conjunto aseguraron que el hombre habría caído desde un quinto piso, por lo que de inmediato llamaron a las autoridades y organismos de emergencia. Por ahora no se tiene información de quién era la víctima.

¿Dónde buscar ayuda?

La Secretaría de Salud del Atlántico mantiene un programa de Orientación y Acompañamiento Familiar (POAF), realizando el acompañamiento familiar, según la necesidad de cada paciente.

La dependencia recalcó que se cuenta con una línea de atención en salud mental (3176218394), la cual está disponible durante las 24 horas de los 7 días de la semana y es atendida por profesionales para ayudar a las personas que estén pasando por un mal momento en sus vidas.