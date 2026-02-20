Tras el más reciente reclamo del jefe de Estado Gustavo Petro para que las tarifas de energía bajen en medio de las emergencias por lluvias, la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, salió al paso y aseguró que los precios de la bolsa de energía ya han tocado mínimos históricos en lo corrido de 2026.

Le puede interesar: Rifirrafe entre Petro y Federico Gutiérrez por Hidroituango y costos de la energía

De acuerdo con cifras oficiales de XM SA ESP, el precio promedio en los primeros 15 días de febrero se ubicó en 120,2 $/kWh, cuatro veces por debajo del registrado en el mismo periodo de 2025, cuando alcanzó los 587 $/kWh.

La dirigente gremial publicó un hilo en su cuenta oficial de X para explicar el comportamiento del mercado y los factores que han incidido en la reducción del precio de bolsa.

1/8 ¡En lo que va corrido de 2026, los precios de la bolsa de energía han tocado mínimos históricos! Según datos de @XM_SA_ESP, el precio de bolsa promedio en los primeros 15 días de febrero de 2026 fue de 120,2$/kWh, es decir 4 veces inferior al mismo periodo del 2025, en el que… — Natalia Gutierrez (@NGutierrezJ) February 20, 2026

¿Por qué bajó el precio de la bolsa de energía?

Gutiérrez indicó que la bolsa de energía opera como una subasta diaria en la que los generadores ofertan la energía no comprometida en contratos, y el sistema adquiere primero la más económica.

Vea aquí: Lo que sigue tras la firma del nuevo decreto del aumento del salario mínimo; cifra se mantiene en 2 millones de pesos

Según expuso, las lluvias y la recuperación de los embalses han sido determinantes. El 8 de febrero de 2026 el precio alcanzó un mínimo de 101,3 $/kWh, un nivel comparable al observado durante el fenómeno de La Niña en 2021.

Explicó además que el sistema colombiano es altamente sensible a las condiciones climáticas, a la demanda y a la disponibilidad de generación. En escenarios de sequía, con menores niveles de embalses, el precio tiende a incrementarse; en periodos de abundancia hídrica, disminuye.

3/8 El sistema colombiano es altamente sensible a variaciones del clima, de la demanda (consumo de energía eléctrica) y a la disponibilidad de máquinas. Por ejemplo, en periodos de sequía extrema, cuando llueve menos y los embalses bajan su nivel (menos agua disponible para… — Natalia Gutierrez (@NGutierrezJ) February 20, 2026

El precio de bolsa se ha mantenido por debajo del valor contractual

La presidenta de Acolgen señaló que, desde enero de 2025, el precio de bolsa se ha mantenido el 80 % del tiempo por debajo del precio promedio de los contratos, estimado en 298,9 $/kWh. De 410 días analizados, en 328 el valor en bolsa fue inferior al contractual.

5/8 Sumado a lo anterior, desde enero de 2025 al día de hoy el precio de bolsa se ha mantenido el 80% del tiempo por debajo del precio promedio de los contratos (por debajo de 298,9 $/kWh). De 410 días revisados, en 328 días el precio de bolsa ha sido inferior al precio de los… — Natalia Gutierrez (@NGutierrezJ) February 20, 2026

Lea también: Ricardo Roa se mantiene como presidente de Ecopetrol tras espaldarazo de la junta directiva

En comparación internacional, durante el segundo semestre de 2025 —un periodo de fuertes lluvias— el precio promedio de bolsa en Colombia fue de 177 $/kWh, cercano al de los países nórdicos (alrededor de 155 $/kWh) y por debajo del promedio de la Unión Europea, que ronda los 349 $/kWh, según datos citados de XM y la Agencia Internacional de Energía (IEA).

¿Qué tanto influye la bolsa en la tarifa final?

Gutiérrez aclaró que el precio de bolsa no equivale directamente a la tarifa que pagan los usuarios.

En el promedio tarifario de 2025, los costos se distribuyeron así: generación (36 %), transmisión (6 %), distribución (17 %), comercialización (29 %), pérdidas (8 %) y restricciones (4 %).

Le sugerimos: Petro firmó el nuevo decreto del aumento del salario mínimo: cifra se mantiene en 23,7%

Añadió que el precio de bolsa representa solo el 20 % del componente de generación, lo que equivale aproximadamente al 7,2 % de toda la tarifa final. El 80 % restante de la energía consumida se negocia mayoritariamente en contratos de largo plazo.

Finalmente, la presidenta de Acolgen reiteró que las empresas del gremio continúan trabajando “con rigor técnico” para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.