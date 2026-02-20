En medio de su discurso este jueves desde la Plaza de Bolívar, por las manifestaciones en respaldo al aumento del salario mínimo, el presidente Gustavo Petro se refirió al salario vital y señaló que el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia ordena al Congreso expedir el Estatuto del Trabajo, basándose en principios mínimos fundamentales como igualdad de oportunidades.

Leer más: Reportan la muerte de un hombre en conjunto residencial de San Isidro, Barranquilla

Sobre el Congreso aseguró que “no cumple la Constitución Política que es su amo rector, su mandato, y si un Congreso incumple la Constitución, los congresistas deben irse para su casa y no hacer más leyes en el país.

Dijo que Colombia progresa si hay igualdad de oportunidades, “se trata de progresar y de abrir oportunidades y no de los altos intereses del Banco de la República”.

Se refirió además a la “remuneración mínima vital y móvil”, que está escrita en la Constitución y aseguró que “pasaron 35 años en el Congreso, en la casa de Nariño, y jamás escribieron la palabra vital, el primero soy yo que le puse salario vital”, añadió en medio de su discurso.

Dijo que el salario vital es diferente del mínimo, ya que el vital alcanza para llevar la canasta básica al hogar, independientemente de cómo este configurado el hogar. Según sus cuentas, el jefe de Estado dijo que existe un trabajador y medio por familia y “si hago el promedio me da 2 millones 155 mil pesos, y eso fue lo que hicimos: cumplir la Constitución, ¿entonces por qué tanta oposición?”, dijo en la Plaza de Bolívar.

Ver también: Presidente del Consejo de Estado dice que decisión sobre el salario mínimo no juzga el monto del incremento: “Es un cotejo preliminar entre el decreto y las exigencias legales”

Asimismo, señaló que “acá hay una serie de empresarios parásitos que solo viven del Estado, que creen que se aumentan las ganancias si los trabajadores ganan menos, pero no se dan cuenta de la lógica económica que si ganan más, compran más y la economía crece”, enfatizó Petro.

🔴 #EnDirecto | Movilización Nacional por la defensa del Salario Vital: Ni un peso atrás. https://t.co/CpUOLyUnCC — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 19, 2026

El jefe de Estado manifestó que los estudios para el nuevo decreto transitorio se basaron en el salario relativo, productividad laboral, canasta mínima vital, “todos los que pidió el magistrado Morales y ahora tenemos el nuevo decreto. Salió más grueso”.

Le sugerimos: Revelan video clave de la investigación de la muerte del ciudadano alemán en Simón Bolívar

“No echamos para atrás, es el mismo que decretamos el año pasado, firmamos y entregamos al Consejo de Estado cumpliendo sus órdenes, acatando, poniendo los estudios técnicos, científicos de la economía en Colombia, obedeciendo la Constitución y este tendrá que progresar el próximo año con el dato completico, porque nos da más. Este es el primer salario vital de la historia de Colombia o por lo menos el primero de la Constitución en el 91″, enfatizó.

En ese sentido, el jefe de Estado firmó en la Plaza de Bolívar el nuevo decreto transitorio del salario mínimo 2026, que será enviado al Consejo de Estado bajo los parámetros solicitados por esta corporación. La cifra se mantiene en 23,7%.