La alcaldía de Montería a través de la Secretaría de Desarrollo Económico inició una jornada de revisión de los negocios, tanto de los locales comerciales como de aquellos que se encuentran en espacios públicos en los barrios Vallejo y El Dorado.

La finalidad, de acuerdo con lo informado por el alcalde Hugo Kerguelén García, es ayudarlos en el marco del plan para volver a la normalidad, por eso es importante conocer de primera mano las necesidades y requerimientos de los comerciantes formales, informales y de la economía popular que resultaron afectados por las inundaciones presentadas en el mes de febrero.

“Pudimos hablar con algunos de los propietarios sobre las diferentes consideraciones y connotaciones que les trajo la emergencia por inundación. Junto con el alcalde Hugo Kerguelén, estamos revisando las diferentes alternativas para poder solventar esta situación”, expresó José Nicolás Barrios, titular de la cartera de Desarrollo Económico del municipio.

A la par con la revisión uno a uno, también avanza el proceso de convalidación frente al censo económico que ejecutaron al cierre del 31 de diciembre del año 2025 entre la alcaldía de Montería y la Cámara de Comercio de la ciudad, en el que lograron tabular 844 negocios en las categorías de economía formal, informal y popular, así como los que están en espacio público.

“A todos y cada uno de ellos les vamos a llegar en este momento”, agregó Barrios, quien aseguró que el recorrido continuará durante la presente semana.

Entre las estrategias ya implementadas por el gobierno del alcalde Hugo Kerguelén García está la inclusión de los emprendedores damnificados en los locales de ventas del estadio de Sóftbol Gabriel Amin Manzúr en el Panamericano de Sóftbol y la Feria de Emprendimiento realizada el pasado fin de semana en un centro comercial.