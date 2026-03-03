El departamento de Córdoba se prepara para vivir una de las experiencias deportivas más importantes del año con la Ruta Montería–Córdoba 2026, evento que reunirá a ciclistas y corredores en torno al deporte, la integración y la solidaridad.

La Ruta Montería–Córdoba, que se realizará los días 15 y 16 de agosto de 2026, a partir de las 5:00 de la mañana, cuenta con el apoyo de la gobernación de Córdoba, a través de Indeportes, como parte de la apuesta por promover el deporte y la recreación en el departamento a través del turismo deportivo.

Las inscripciones ya están abiertas, con tarifa especial para ciclismo y running hasta el 15 de marzo. Durante el proceso de inscripción, los participantes encontrarán un bono de donación voluntaria destinado a apoyar a las personas afectadas por emergencias en el departamento.

“En Córdoba seguimos impulsando el deporte como una herramienta de transformación social. Eventos como la Ruta Montería–Córdoba nos permiten promover hábitos de vida saludable, dinamizar el turismo deportivo y mostrarle al país el enorme potencial que tiene nuestro departamento para albergar grandes eventos. Cada día nos consolidamos más como el corazón deportivo del país”, afirmó el gobernador Erasmo Zuleta.

Por su parte Bertha García, directora del evento, sostuvo que esta iniciativa busca canalizar la solidaridad de la comunidad deportiva para contribuir con quienes más lo necesitan.

“En el momento de la inscripción los participantes podrán hacer sus donaciones para apoyar a los damnificados del departamento de Córdoba. Es completamente voluntario, pero sabemos que quienes hacen parte de la Ruta Montería–Córdoba tienen un corazón grande y solidario”, señaló Bertha García, directora del evento.

La edición 2026 contará con distintos retos diseñados para los amantes del ciclismo, entre ellos el Reto Medio Fondo “Porro del Río Sinú”, en homenaje al río que atraviesa el departamento; el Reto Jaguar, pensado para los más fuertes; y el Reto Romosinuano, un desafío de 153 kilómetros que rinde tributo a la emblemática raza ganadera de la región.