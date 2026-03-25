Montería sigue consolidándose como un destino estratégico de turismo deportivo en Colombia y América Latina. El Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta 2026 no solo puso a la ciudad en los ojos del continente, sino que dejó un impacto económico superior a los $5.200 millones, dinamizando sectores claves como hotelería, gastronomía, entretenimiento, comercio y servicios.

Durante los siete días del evento la ciudad registró cifras históricas que evidencian el potencial de Montería para albergar eventos de talla internacional. En total, vendieron 7.561 habitaciones en 28 hoteles, alcanzando una ocupación promedio del 80%, mientras que los hoteles de categoría 4 y 5 reportaron un 98.3% de ocupación. Este comportamiento generó ingresos hoteleros por $1.620 millones.

El impacto también se reflejó en otros sectores de la economía local. Los restaurantes, tanto dentro como fuera de los hoteles, reportaron ingresos cercanos a los $743 millones, mientras que bares y espacios de entretenimiento alcanzaron ventas por $1.500 millones, y los centros comerciales y el comercio organizado registraron ventas adicionales por $1.365 millones, evidenciando una fuerte activación del consumo en toda la ciudad.

“El Panamericano de Ciclismo demostró que Montería está lista para competir en las grandes ligas del turismo deportivo. Este no fue solo un evento exitoso en lo deportivo, fue una apuesta que hoy se traduce en ingresos, oportunidades y crecimiento para nuestra gente”, aseguró el alcalde Hugo Kerguelén García.

También destacó el impacto directo en el tejido empresarial de la ciudad. “Aquí ganaron los hoteles, los restaurantes, los comerciantes, los emprendedores y miles de familias que dependen de estos sectores. Este tipo de eventos generan empleo, mueven la economía y nos permiten seguir avanzando en la reactivación económica de Montería”, afirmó.

Asimismo, resaltó el posicionamiento que logra la ciudad a nivel internacional. “Montería brilló ante el mundo. Recibimos delegaciones de más de 20 países y demostramos que tenemos la infraestructura, la organización y el talento humano para hacer eventos de primer nivel. Hoy somos referencia en Colombia y en el continente”, dijo.

Para Kerguelén García estos resultados son parte de una visión estratégica de ciudad. “Esto no es casualidad. Estamos trabajando para convertir a Montería en un destino atractivo para el turismo, la inversión y los grandes eventos. Cada evento que traemos es una oportunidad para generar desarrollo y transformar nuestra economía”, señaló.

Finalmente el alcalde le agradeció a todos los actores que hicieron posible el exitoso evento.