La pareja de pedalistas integrada por la colombiana Mariana Pajón y el françes Vincent Pelluard, ya se estrenaron como padre. Ha nacido su primogénito Théo, y le han dado una bienvenida a lo grande.

Los nuevos padres se valieron de sus redes sociales para compartir la primera fotografía de su pequeño durmiendo plácidamente en una cuna y en la que aparece escrito en un tablero su nombre: Théo Pelluard Pajón, también la fecha de nacimiento que fue el pasado viernes 28 de noviembre. Además indican que midió 51 cm y pesó 3,8 kg.

“El día más feliz de nuestras vidas. Te amamos Théo”, escribió la múltiple campeona olímpica en su cuenta de Instagram.

En la imagen publicada en Instagram se aprecia al recién nacido descansando en su cuna, luciendo su primer conjunto: un suéter blanco, un pantalón verde y un peluche en forma de vaca acompañándolo.

En publicaciones previas, la atleta habló sobre sus sentimientos en la recta final de su embarazo, describiendo la experiencia como una mezcla de emoción, expectativa y nostalgia. Confesó que extrañaría las pataditas y la compañía que sintió durante esos meses, mientras celebraba lo privilegiada que se sintió al vivir cada etapa de esta dulce espera.

La noticia no tardó en generar una ola de reacciones. Fans, amigos y colegas enviaron cientos de mensajes cargados de cariño, agradeciendo a la deportista por compartir un momento tan íntimo y lleno de esperanza.

El también ciclista Rigoberto Urán reaccionó a la foto y escribió: “Bendiciones”.