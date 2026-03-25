El creador de contenidos digitales Béder de Jesús Oviedo Correa, nativo del municipio de Lorica, en Córdoba, perdió la vida en Sincelejo, Sucre, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

Le puede interesar: Ofrecen recompensa de $50 millones por los responsables de actos terrorista en vías férreas en La Guajira

El crimen, que es el número 13 en Sucre en lo corrido del mes de marzo y el quinto en Sincelejo, se registró la madrugada de este miércoles 25 de marzo.

Las versiones oficiales del hecho de sangre dan cuenta que a las 11:55 de la noche del martes en la carrera 4 con calle 24C del barrio Ciudad Satélite los vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que los policías del cuadrante de vigilancia al ser enterados del caso se desplazaron hasta este hallando sangre sobre la vía pública.

Vea aquí: Interno de ‘La Tramacúa’ fue asfixiado en su propia celda

Esta correspondía al influencer Béder de Jesús que había sido auxiliado por ciudadanos y trasladado al Hospital Universitario, en Sincelejo, donde se produjo su deceso debido a la gravedad de las heridas recibidas, dos de ellas en el tórax.

La Policía, que investiga los hechos, reporta que “al verificar el sistema de antecedentes SPOA, se constató que el hoy occiso presentaba anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y hurto”.