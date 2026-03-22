Montería ratificó su capacidad para ser sede de grandes eventos internacionales tras la exitosa realización del Campeonato Panamericano de Ciclismo 2026 que culminó este domingo 22 de marzo.

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Fue una competencia que reunió a los mejores exponentes del continente y posicionó a la ciudad como epicentro del deporte en América.

Durante la jornada final el alcalde Hugo Kerguelén García lideró la premiación de la prueba de ruta hombres élite, una exigente competencia de 207 kilómetros en la que los ciclistas dejaron todo en las vías de la capital cordobesa.

Además, como reconocimiento al compromiso, la organización y el nivel logístico del evento, la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI) le entregó un reconocimiento especial al mandatario, destacando a Montería como una sede ejemplar que cumplió con altos estándares internacionales.

El alcalde resaltó el significado de este logro para la ciudad indicando que “Montería es la mejor ciudad del mundo y hoy lo demostramos. A pesar de los desafíos que enfrentamos, estuvimos a la altura de un evento de talla internacional. Esto nos confirma que estamos preparados para seguir trayendo grandes eventos que dinamicen nuestra economía, proyecten nuestra ciudad y generen oportunidades para nuestra gente”.

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También dejó cifras claras en Montería: 4.888 habitaciones vendidas, 82% de ocupación hotelera y más de $1.655 millones en ingresos en solo 10 días. “En una ciudad que aún se recupera de las inundaciones del 1° de febrero este evento fue más que deporte: fue reactivación económica real, empleo y movimiento para cientos de familias”.

El alcalde tuvo igualmente palabras de agradecimiento para el ciclista monteriano Álvaro Hodeg, destacando su entrega y representación del país. “Quiero agradecerle a Álvaro Hodeg por dejar en alto el nombre de Colombia y de Montería. Su esfuerzo, disciplina y compromiso nos llenan de orgullo y nos inspiran a seguir creyendo en el talento de nuestra tierra”.