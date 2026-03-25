La Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la Especial de Sincelejo, a cargo de Dorthy Montoya Pérez y Jesús Valverde, habilitó diez lugares para inscripción de cédulas de cara a las elecciones presidenciales que se avecinan en el país.

Le puede interesar: Elecciones presidenciales 2026: así quedó el tarjetón para los comicios del próximo 31 de mayo

Los ciudadanos que hayan cambiado su lugar de residencia o de trabajo tienen la oportunidad de escoger el sitio más cercano a este para ejercer su derecho al voto.

Desde este miércoles 25 de marzo y hasta el martes 31 en el horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde la ciudadanía puede cambiar su lugar de votación acercándose a los puntos que la Registraduría Especial de Sincelejo ha dispuesto para ello así: CDI Los Sabaneritos, sede El Progreso de la Institución Educativa Simón Aráujo, lnstitución Educativa San Vicente de Paúl, Universidad de Sucre, Corposucre, Cecar, Estadio de Béisbol, Sena del barrio Boston, Cámara de Comercio y la plaza de Mercado de Sincelejo.

Vea aquí: Con velatón honraron a los militares cesarenses muertos en accidente aéreo

En este último lugar el horario de atención es de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.