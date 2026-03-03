Adriana Bottina, reconocida cantante y actriz colombiano, es nuevamente tendencia, esta vez porque contó detalles de lo que fue un procedimiento estético que se realizó y que ha causado polémica.

La artista decidió someterse a una intervención que combina la reconstrucción funcional con la estética avanzada. Esto tras muchos años de luchar con la secuelas de procedimientos previos que afectaron su salud e imagen.

En La Red, de Caracol Televisión, la cantante recordó que en su juventud su juventud se sometió a tres cirugías en un periodo de apenas cinco meses, lo que le dejó resultados negativos.

“Quedé con una nariz deforme”, aseguró Bottina en el programa de farándula. Agregó que incluso había recibido advertencias médicas sobre procedimientos futuros.

Relató que encontró un especialista en reconstrucción para corregir una inflamación persistente y un pliegue de piel que se le notaba al sonreír. La idea en gran parte era devolverle la seguridad que había perdido en el inicio de su carrera.

Más allá de la rinoplastia, lo que se ha comentado más en redes sociales sobre la actriz fue la realización de una remodelación costal. Explicó ella misma que fue un procedimiento propuesto por su cirujano durante la etapa de valoración para optimizar el contorno de su figura.

Explicó que se trató de una técnica que incluyó la intervención de seis costillas, tres de cada lado. “Un aparato rompe la costilla por encima, no es que la separen, sino que queda de modo que se puede girar”, explicó la actriz, detallando que el objetivo es que las costillas se orienten hacia adentro para reducir tallas del tronco.

En cuanto a la recuperación, Bottina indicó que el dolor que ha pasado no tiene que ver tanto con el dolor de las costillas, sino el de la inflamación por la liposucción complementaria y, especialmente, de la adaptación de la piel.

“Llevo ya dos semanas tolerando el uso del corsé, ahí es donde viene el desafío y es de pura paciencia”, afirmó. Los describió como un proceso “molesto e irritante” pero necesario para el resultado final.

A cuatro semanas de la operación, detalló que los resultados preliminares muestran una reducción de más de 10 centímetros de cintura.