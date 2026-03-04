Un peso pesado de Hollywood se encuentra en Colombia grabando una película sobre el Almirante José Prudencio Padilla. Se trata del ganador del Óscar en 1997, Cuba Gooding Jr., quien protagonizará esta cinta.

El filme sobre el militar guajiro José Prudencio Padilla se rueda en los departamentos de Cundinamarca, Bolívar y Boyacá.

También, entre los nombres que se han conocido que hacen parte de la producción está el de la actriz Yesenia Valencia, directora del Festival Smartfilms, quien ya había adelantado datos de la película sin mencionar el nombre del norteamericano.

“Es una película con un presupuesto sin precedentes, vamos a tener como protagonista a un ganador del Óscar y será una película realmente internacional, como me lo recomendó el presidente, que me dijo: ‘Yesenia, ponga al almirante José Padilla en el corazón del mundo entero’. Me dio la referencia del gran almirante Nelson y yo le dije: ‘cuente con eso, vamos a hacer que un ganador del Óscar represente a nuestro héroe colombiano’”, dijo en su momento Valencia, en palabras recogidas por Caracol Radio.

El largometraje, que se espera sea estrenado a mediados de este 2026, cuenta con una inversión del Gobierno Nacional por $15.891 millones de pesos, equivalentes a cuatro millones de dólares de recursos públicos por instrucción del presidente Gustavo Petro.

Además, la cinta está financiada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y su producción es liderada por el Sistema de Medios Públicos RTVC.

¿Quién fue el Almirante Padilla?

José Prudencio Padilla fue un hombre de honor y lealtad de personalidad descollante, generoso y sociable. El Almirante nace en Riohacha el 19 de Marzo de 1784; tuvo a lo largo de sus años, las épicas jornadas navales, y para él las banderas no se arriaron sino en la quietud solemne que seguía a todas las victorias.

Aprendió en los galeones españoles el arte de la guerra que dio a la península, aquel ingente poderío y el imperio donde siempre el sol alumbraba a los laureles del escudo Real. Presente en la batalla naval de Trafalgar, tuvo el bautizo de fuego en el colosal encuentro que cimentó el poder británico sobre el grandioso pedestal del sacrificio de Nelson.

Organizador naval de las primeras operaciones del mar Caribe, de las del río Magdalena y de la red fluvial de Guyana venezolana, y de la cuenca del caudaloso Orinoco. Primero, al mando del Capitán de Navío Juan Nepomuceno Eslava , Comandante de la incipiente Marina Nacional, (1811-1815); luego en los ciento sesenta días del sitio de Cartagena, y posteriormente en Haití acompañado de Simón Bolívar en la expedición libertadora de 1816 que desembarcó en Ocumare.

Pocos días antes de verificarse el cerco de 1815 por Morillo, Padilla capturó en el Golfo de Morrosquillo la Fragata “Neptuno” que había zarpado de España el 9 de marzo de 1815; por este hecho la junta suprema de Cartagena lo asciende a Alférez de Fragata. El héroe Riohachero a entrado en la leyenda de las acciones navales; en 1820 ya como Capitán de Navío comanda de segundo, junto con el Almirante Brión, la campaña del Atlántico.