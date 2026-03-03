La cantautora de raíces samarias, Laura Maré presenta su primer libro el cual no promete olvidar ni resolver el desamor, ni presentar fórmulas mágicas para curar un corazón roto; estas páginas presentan algo mucho más valioso y especial: compañía y abrazos en cada letra.

“Instrucciones (de una amiga) para vivir con el corazón roto” es ese refugio que muchos encontrarán a través de sus páginas; el lugar seguro al que cualquiera puede llegar cuando el pecho pesa, las canciones duelen un poco más de lo normal y el mundo parece no parar mientras la tusa consume el corazón y el alma.

“Este no es un manual para olvidar. Es un abrazo. Un espacio donde las palabras se sientan contigo a llorar, a reír, a recordar que no estás sola en medio de la tusa”

Cada capítulo surge de una historia real de desamor y se enlaza con una canción de su más reciente álbum “De Los amores Prestados”, formando un puente íntimo entre la música y la literatura. Un espacio para sanar mientras las letras y la música se unen para regalarle a sus lectores un lugar cargado de afecto y compañía.

Bajo el ojo editorial de Laura Duarte y la editorial de Libros, Planeta Colombia, estas páginas ya son una realidad para llenar y acompañar a muchos corazones que necesitan un respiro y una voz de aliento.

Entre sus páginas se reflejan y viven despedidas que se quedaron sin explicación, ilusiones que no sobrevivieron al tiempo y segundas oportunidades que no fueron lo que prometían. Pero el libro no se queda solo en ello, también ofrece ejercicios, consejos y herramientas sencillas para cuidar a quien lo lee; mientras se atraviesa por un duelo; todo ello sin exigencias, sin prisa y sin culpas.

Este lanzamiento literario llega en un momento especialmente significativo para Laura. Tras presentar “Cosas Buenas”, una canción cumbia pop escrita para todas las mujeres que sienten la presión constante de tenerlo todo resuelto aunque por dentro están sobreviviendo, y después de su fantástico show en Bogotá el pasado 20 de noviembre, y de su más reciente concierto en México. Su voz, y ahora también su narrativa, están encontrando nuevos horizontes y nuevos espacios para acompañar y sanar

El video de “Cosas Buenas” es un bellísimo visualizer, dirigido por Juan Pablo López. Una pieza minimalista, emocional y sincera; donde la letra es la protagonista mientras retrata el momento exacto en el que una mujer decide hablar de lo que duele.

“Instrucciones (de una amiga) para vivir con el corazón roto” ya está disponible en todas las librerías de Colombia y en tiendas digitales para todos los países. Un libro que cruza fronteras con la misma sensibilidad con la que Laura pretende cruzar fronteras para acompañar miles de corazones e historias.

“Porque aunque la tusa duele, también abre la posibilidad de reconstruirte, de habitarte con más ternura y de volver a empezar”