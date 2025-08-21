La cantautora colombiana de raíces samarias Laura Maré vuelve con un lanzamiento que llega directo al corazón: “Me Faltó”, una canción honesta y vulnerable que habla de esas relaciones donde amar se siente como un trabajo doble.

El tema refleja la confusión de quedarse en un lugar donde ya no hay cuidado mutuo, donde se termina queriendo por dos y olvidándose de sí mismo. Con una interpretación llena de sensibilidad, Laura Maré lo resume en una de sus frases más fuertes: “Me olvidé de mí, de que merezco flores porque sí, se me olvidó por un tiempo cómo se escriben canciones de amor y de lo linda que soy por ser como soy”.

“Me Faltó” no es solo una canción de despecho: es un recordatorio de que el amor propio nunca se negocia.

La canción fue escrita junto al productor Mango, en una sesión donde, entre lágrimas y confesiones, nació este desahogo musical. El video también refleja ese espíritu: Laura se rodeó de mujeres importantes en su vida —amigas de la infancia, de la universidad, de campamentos, además de su prima y su mamá— para crear una pieza íntima y real que muestra cómo sanar acompañada.

“Es una canción de despecho, pero de esas que se cantan entre amigas para soltar, llorar y reírse juntas”, afirma la artista.

Este nuevo sencillo llega después de “Lo Que Tú Merecías” junto a los españoles Meler, y de “Ojalá”, un bambuco en el que Laura transformó el desamor en una carta empática para su expareja.

Además de sus recientes lanzamientos, la artista anunció a través de sus redes sociales, tres fechas de conciertos donde llevará su música a Lima, Medellín y Bogotá. Serán shows íntimos, cargados de historias reales, sensibilidad y mucha complicidad con su público.

Cada canción de Laura es como un reflejo de una conversación sin filtros: cercana, honesta y llena de emociones. Con “Me Faltó”, se abre una nueva etapa en la que la artista expone sus experiencias personales y confirma por qué es una de las voces más auténticas y prometedoras del pop colombiano.