Con el objetivo de abrir espacios de participación y generar oportunidades económicas para emprendedores locales, la campaña de la Gerencia de Desarrollo Social ‘De la mano con la primera’ participará en Sabor Barranquilla 2025, la feria gastronómica más importante del Caribe, que se desarrollará del 21 al 24 de agosto en Puerta de Oro.

Este año, seis mujeres capacitadas en cursos de cocina y un hombre formado en coctelería presentarán una variada oferta de productos que refleja el fruto de su aprendizaje: paletas, bolis, jugo de corozo, pastas, arroz, minihamburguesas, sándwich, butifarra y cóctel, todos bajo el sello ‘De primera’.

Una parte de los ingredientes proviene de huertas comunitarias, espacios de siembra que fortalecen la seguridad alimentaria en las comunidades. Allí se cultivaron berenjenas, espinacas, limonarias, estragón anisado, yerbabuena y tomates cherry, que enriquecen las recetas y simbolizan el trabajo colectivo.

Además de la comercialización de sus preparaciones, el stand contará con activaciones en vivo junto a reconocidos chefs, permitiendo que los asistentes conozcan de cerca el talento y la dedicación de estos emprendedores, quienes hoy encuentran en la gastronomía una nueva oportunidad de vida.

Tras el éxito obtenido en la edición 2024, la participación de ‘De la mano con la primera’ este año promete superar las expectativas, reafirmando el compromiso de la administración distrital con la capacitación, el emprendimiento y la inclusión productiva.