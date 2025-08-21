Hay gran expectativa en el mundo vallenato, debido a que el joven cantante Samuel Morales y el acordeonero Juank Ricardo lanzarán su primer álbum musical titulado ‘La otra película’ este domingo 24 de agosto para rendir un sentido homenaje a los 20 años de la triste partida de Kaleth Morales.

La producción musical contiene diez canciones para todos los gustos con ese estilo moderno que impone la nueva generación del vallenato.

Samuel Morales es el hijo de Kaleth Morales, el rey de la nueva ola del vallenato quien murió en un accidente de tránsito el 24 de agosto de 2005. Su heredero siguió por la senda musical recogiendo su legado y mostrando su gran talento para cantar. En esta aventura lo acompaña Juan K Ricardo quien fuese compañero de fórmula de Kaleth.

‘La otra película’ tuvo como productores a Larry Vanegas, Juank Ricardo y Samuel Morales.

El listado de las canciones es el siguiente:

1. El heredero (Intro) Luisk de León

2. ⁠Sexto Sentido - Kaleth Morales

3. ⁠Se pasó la traga - Carlos Rueda

4. ⁠Pa’ olvidarte - Samuel Morales

5. ⁠Nuestra historia - Daniel Geles

6. ⁠La culpa - julio de la Ossa

7. ⁠El cel en la luna - Marco Romero

8. ⁠Ese trabajo es pa’ mi - Omar Geles

9. ⁠Relación Icónica- José Carlos Acuña

10. ⁠Desesperado - Carlos Daza

‘La película’ estará disponible en todas las plataformas digitales y en el canal oficial de Youtube de Samuel Morales y Juank Ricardo.