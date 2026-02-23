A través de los cursos de emprendimiento ‘De la Mano con la Primera’, se ofrecen las herramientas y el acompañamiento técnico para que los participantes comiencen a emprender desde el momento en que finalizan su formación. Estos programas han logrado beneficiar a más de 4.600 personas que han adquirido las habilidades para el trabajo y ya son capaces de autogenerar ingresos.

En estos espacios formativos también se gestionan espacios comerciales en la ciudad para que los graduandos vivan experiencias reales, pongan en práctica lo aprendido y comercialicen sus productos y servicios como gran resultado de inclusión laboral y autonomía financiera.

Los seminarios van desde actividades institucionales, grandes eventos de ciudad y plataformas en centros comerciales, de tal manera que los productos y servicios que ofrecen los egresados se pueden disfrutar en sitios como el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, el Gran Malecón, escenarios como Sabor Barranquilla o grandes foros o congresos.

“Los cursos que hacemos no son un invento, estos son un llamado de las mujeres que —cuando voy por la calle—, me piden que quieren hacer cursos para aprender, formarse, capacitarse, ser cada día mejores y sentirse superbién”, manifestó la gestora social, Katia Nule.

En la reciente temporada festiva se escogieron a más de 20 egresados de los cursos de gastronomía, coctelería, maquillaje y peinados para participar en actividades del Carnaval de Barranquilla, una plataforma en la que los beneficiados comprobaron que la capacitación abre puertas efectivas.

Esta experiencia dejó resultados significativos, logrando la venta de 1.274 productos alimenticios de excelente calidad en eventos como Baila la Calle. Por su parte, en 4 hoteles de la ciudad, emprendedoras de belleza atendieron a más de 200 turistas que vivieron el Carnaval con un brillo especial, gracias a las técnicas de peinados y maquillaje que aprendieron en las capacitaciones.

Testimonios de las capacitaciones

Tal como lo cuentan dos de sus beneficiarios, “esta es una oportunidad que está abierta para todos, y por eso yo la aproveché”, afirma Elkin David Gómez Ojeda, graduado del curso ‘Preparación de comidas rápidas’, y quien vivió su experiencia en el estand ‘De la Mano con la Primera’ dispuesto en Baila la Calle.

Elkin relata que ya tenía experiencia previa en el sector, pero deseaba actualizarse, aprender nuevas técnicas y contar con su certificado vigente de Manipulación higiénica de alimentos.

A su turno, Juleisy Reyes González, afirmó: “hay que diversificarse y buscar más opciones para generar ingresos y crecer económicamente”.

Esta joven de 18 años sueña con estudiar Contaduría Pública y encontró en el curso de maquillaje una valiosa oportunidad para generar ingresos adicionales mientras avanza en su formación profesional. Con determinación y visión de futuro, decidió fortalecer sus habilidades y convertir su talento en una herramienta para impulsar sus metas académicas y personales.

Juleisy puso a prueba su talento durante 3 días de Carnaval en hoteles reconocidos de la ciudad fortaleciendo su confianza y poniendo al servicio de los turistas y visitantes todo lo aprendido: “Ya había empezado a ofrecer servicios de cejas y pestañas. Me motivó aprender nuevas técnicas y ampliar mi portafolio”, contó.

Más cursos, más oportunidades

De acuerdo con la Alcaldía, los cursos que se disponen para los barranquilleros atienden las necesidades del mercado laboral para dar resultados rápidos.

Es así como se han dispuesto más de 30 cursos entre los que se encuentran: cocina italiana, corte y blower, trenzas, maquillaje, técnicas artesanales, inglés para el trabajo, comida asiática, crochet, tocados de Carnaval, comidas rápidas, liderazgo y empoderamiento, panadería, repostería, panadería, congelados, horneados, pasabocas, modistería, bisutería, cocina fría y caliente, comida internacional, coctelería, barbería, mampostería, pintura, plomería, fontanería, maquillaje social y fantasía y, para 2026, seguro serán muchas temáticas más que ayuden a más barranquilleros a formar habilidades para el trabajo.