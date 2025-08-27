La técnica y la creatividad de ocho mujeres y un hombre formados en los cursos de cocina y coctelería del programa ‘De la Mano con la Primera’ se destacaron en la más reciente edición de Sabor Barranquilla, el evento gastronómico más importante del Caribe.

Con una variada propuesta de sabores auténticos, los emprendedores ofrecieron paletas, bolis, jugo de corozo, pastas, arroz y sándwiches “De primera”, además de butifarra y un cóctel con el mismo sello. El público mostró especial interés por el box de minihamburguesas, una innovadora preparación nacida de los cursos de comida rápida, que se convirtió en el producto estrella de la muestra.

Lea también: Team Barranquilla arrasó en los Juegos Panamericanos Junior 2025 con siete medallas

La primera dama, Katia Nule, destacó que esta participación demuestra cómo la capacitación y el emprendimiento fortalecen la economía de las familias. Bajo el lema “Aprender para emprender”, el programa impulsa la consolidación de unidades productivas y fomenta el empoderamiento femenino.

Más de 1.850 personas visitaron el estand De la Mano con la Primera, respaldando con entusiasmo el talento local.

La gerente de Desarrollo Social, María Eugenia Yunis, agradeció el apoyo ciudadano: “Este estand no fue simplemente una muestra gastronómica, sino una plataforma de dignificación social y empoderamiento femenino que visibiliza el talento local y abre puertas al crecimiento de las comunidades”, afirmó.

Lea también: Abren nueva convocatoria para el Portafolio Distrital de Estímulos

Impulso a la seguridad alimentaria

En el marco del proyecto de seguridad alimentaria del Distrito, que incluye la instalación de huertas comunitarias, se entregaron más de 1.300 paquetes de semillas de rábano, tomate cherry, albahaca, cilantro, pepino y pimentón a las familias asistentes, promoviendo el cultivo en casa y la autosuficiencia alimentaria.