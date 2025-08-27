La Secretaría de Cultura y Patrimonio dio apertura al Portafolio Distrital de Estímulos y la Convocatoria Distrital de Apoyos Concertados, dos iniciativas que hacen parte del Sistema Distrital de Estímulos 2025.

Para este año, las convocatorias están a disposición de los creadores, gestores y organizaciones culturales. Se contempla una inversión cercana a los $4 mil millones y así lo recalcó el alcalde Alejandro Char, quien extendió la invitación a todos los talentos de la capital del Atlántico.

“Si eres artista o haces parte de una agrupación, donde la danza, la música, la literatura, las artes escénicas, el cine, el teatro y muchas expresiones más son las protagonistas, puedes acceder al Portafolio de Estímulos para hacer realidad tus proyectos y conectar a Barranquilla con nuevas ideas y propuestas”, dijo.

El mandatario agregó que “si eres una organización sin ánimo de lucro, Apoyos Concertados te permitirán fortalecer procesos para seguir transformando la vida cultural de nuestra ciudad”.

Es de anotar que estas convocatorias proyectan beneficiar a cerca de 236 iniciativas y consolidar una agenda cultural que se desarrollará en lo que resta del año en las 5 localidades de Barranquilla.

Además, la apuesta del mandatario distrital es fortalecer el ecosistema cultural de la ciudad, consolidar procesos artísticos y garantizar que las expresiones creativas continúen llegando a todos los ciudadanos.

“Con estas convocatorias estamos garantizando oferta cultural en todos los rincones y localidades de la ciudad, afianzando el interés de concebir la cultura como una inversión y no como un gasto”, explicó Juan Ospina Acuña, secretario de Cultura y Patrimonio.

Las bases, modalidades de participación y requisitos de cada convocatoria se encuentran disponibles en los canales de la Alcaldía de Barranquilla y de la Secretaría de Cultura y Patrimonio.