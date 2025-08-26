El talento deportivo de Barranquilla volvió a brillar en el escenario internacional. En los Juegos Panamericanos Junior 2025, realizados en Asunción, Paraguay, siete de los nueve integrantes del Team Barranquilla que representaron a Colombia se subieron al podio, consolidando el éxito del programa impulsado por el alcalde Alejandro Char.

La gran figura fue el ciclista de pista Nicolás Olivera, quien conquistó tres medallas de oro en velocidad por equipos, velocidad individual y keirin. En la prueba por equipos, compartió pista con Francisco Jaramillo, otro barranquillero que también sumó oro, imponiéndose sobre México y Trinidad y Tobago.

En el velódromo, Marianis Salazar se llevó un oro en velocidad por equipos y dos platas en velocidad individual y keirin femenino, además de contribuir al nuevo récord panamericano junior del trío colombiano.

El atletismo también sumó preseas doradas con Valentina Barrios, quien dominó el lanzamiento de jabalina con 60,16 metros, y Enoc Marun, pieza clave en el relevo 4x100 masculino que venció a potencias como Jamaica y Argentina.

Por su parte, Marleth Ospino brilló con plata en los 200 metros planos y bronce en el relevo 4x100 femenino, mientras que la joven promesa del BMX Sharid Fayad cerró la participación con un bronce tras una emocionante carrera que la ubicó junto a dos representantes de Estados Unidos en el podio.

La destacada cosecha de medallas confirma el alto nivel del Team Barranquilla, que sigue proyectando el talento joven local hacia la élite del deporte internacional.