Se viene un día histórico para nuestro país. Si todo sale bien, los colombianos Nabil Crismatt Abuchaibe y José Quintana se enfrentarían como lanzadores abridores en el juego entre Arizona Diamondbacks y los Cerveceros de Milwaukee, este jueves, a partir de la 1:10 p. m., hora de nuestro país, en el American Family Field, en una nueva jornada del mejor béisbol del mundo.

Ambos están anunciados en la página de la MLB para subirse a la lomita y protagonizar el tercer juego en toda la historia de las Grandes Ligas entre dos serpentineros nuestros.

El primero tuvieron el 9 de julio de 2016 justamente José Quintana, quien defendía los colores de los Medias Blancas de Chicago, ante Julio Teherán, quien estaba en los Bravos de Atlanta.

Ese día el oriundo de Arjona, Bolívar (pero criado y hecho beisbolista en Barranquilla) José Quintana fue el que se alzó con el triunfo al ganar su novena 5-4.

Quintana trabajó durante seis capítulos completos en ese juego. Permitió cinco imparables, le anotaron cuatro carreras, dio un boleto y propinó cinco ponches.

Julio Teherán, por su parte, se subió a la lomita también en seis episodios, en los que concedió nueve hits, le anotaron cinco rayitas, dio una base por bola y ponchó a dos rivales.

El segundo se dio el 14 de mayo de 2018. En esa ocasión Teherán, con Bravos, se desquitó de Quintana, quien seguía residenciado en Chicago, pero ya en los Cachorros.

Atlanta se impuso en el Wrigley Field por pizarra de 6-5.

Buen presente para ambos

Los dos colombianos llegan a este juego en un muy buen momento. El barranquillero, por su parte, viene de adjudicarse el triunfo en la victoria 10-1 de su equipo sobre los Rojos de Cincinnati el pasado sábado.

Crismatt, que entró en acción desde el segundo episodio, se quedó en la lomita durante cuatro entradas de mucho oficio. En ese lapso aceptó cuatro imparables, otorgó tres boletos y retiró por la vía del ponche a cuatro rivales, en una actuación sólida que le dio respiro al cuerpo de lanzadores de Arizona.

Para Crismatt fue apenas su segunda salida de la temporada, pero ya presume un envidiable promedio de efectividad de 1.00, con nueve entradas lanzadas y nueve rivales retirados por la vía de los strikes. Un inicio alentador que lo reafirma como una carta confiable en el bullpen de los Diamondbacks.

Por su parte, el ‘Zurdo de Oro’ de Colombia llega con un récord de 10 triunfos y solo cuatro caídas, siendo uno de los mejores serpentineros en la rotación de su novena.

En esta campaña, lleva 111 entradas lanzadas, con 100 imparables permitidos, le han anotado 48 carreras, 16 de ellas por jonrones, ha dado 39 boletos y ha ponchado a 75 rivales.

Su promedio de carreras limpias está en 3.32 en las 20 aperturas que lleva hasta el momento en las Grandes Ligas.

Los Diamondbacks están en la tercera posición de la División del Oeste de la Liga Nacional con 64 victorias y 67 caídas.

Mientras que los Cerveceros son primeros en la División Central de la Nacional con 81 alegrías y 50 derrotas.

Así las cosas, si todo sale dentro de lo planeado y no hay ningún cambio en la rotación de ambas novenas, tendremos, por segunda vez en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, un enfrentamiento entre dos lanzadores colombianos, los cuales son muy amigos.

Esto pinta para ser un día histórico para la ‘pelota caliente’ de nuestro país, con dos de los nuestro subidos en la lomita dando lo mejor de su juego.

