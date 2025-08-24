El barranquillero Nabil Crismatt sigue sumando méritos en su andar por las Grandes Ligas. El lanzador derecho fue pieza clave en la amplia victoria de los Arizona Diamondbacks, que se impusieron 10-1 sobre los Rojos de Cincinnati en la jornada del sábado.

Le puede interesar: “Sería triste pensar en ser segundo, hay que luchar por ganar”: Egan Bernal

Crismatt, que entró en acción desde el segundo episodio, se quedó en la lomita durante cuatro entradas de mucho oficio. En ese lapso aceptó cuatro imparables, otorgó tres boletos y retiró por la vía del ponche a cuatro rivales, en una actuación sólida que le dio respiro al cuerpo de lanzadores de Arizona.

El primer reto llegó apenas frente a su primer bateador, Miguel Andújar, a quien dominó para conseguir el out inicial. Sin embargo, enseguida Austin Hays le conectó un doble y después regaló base a Ke’Bryan Hayes, lo que puso en aprietos al colombiano. El propio Hays se robó la tercera y, con dos hombres fuera, Crismatt tuvo que apretar el brazo para ponchar a José Treviño y cerrar la amenaza.

Vea aquí: Vingegaard confirma su candidatura a la Vuelta en la cima de Limone Piamonte

La tercera entrada volvió a traer dificultades: un sencillo de Elly De La Cruz y otra base por bolas a Noelvi Marte. Pero el barranquillero supo manejar la presión y salió ileso. En la cuarta solo permitió un imparable de Ke’Bryan Hays, y en la quinta, tras un comienzo enredado con hit de Santiago Espinal y boleto a TJ Friedl, se recompuso con autoridad retirando en fila a Marte, De La Cruz y Andújar. Fue su despedida, dando paso a Jake Woodford, quien completó cuatro episodios más y aceptó la única carrera de los Rojos.

Cortesía Pie de foto: Para Crismatt fue apenas su segunda salida de la temporada, pero ya presume un envidiable promedio de efectividad de 1.00.

La derrota recayó sobre el abridor Andrew Abbott, castigado en cuatro innings con ocho imparables y siete carreras —seis de ellas limpias— pese a ponchar a seis. El ataque de Arizona fue implacable y respaldó de principio a fin el trabajo de sus lanzadores.

Lea también: Colombia igualó en los Juegos Panamericanos Junior ‘Asunción 2025’ los 48 oros de ‘Cali 2021’

Para Crismatt fue apenas su segunda salida de la temporada, pero ya presume un envidiable promedio de efectividad de 1.00, con nueve entradas lanzadas y nueve rivales retirados por la vía de los strikes. Un inicio alentador que lo reafirma como una carta confiable en el bullpen de los Diamondbacks.