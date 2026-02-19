El lanzador derecho Nabil Crismatt no hará parte del roster de la Selección Colombia para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, según informó la Federación Colombiana de Béisbol.

El jugador se encuentra actualmente realizándose exámenes médicos y cumpliendo un proceso de recuperación y acondicionamiento físico, situación que le impedirá estar disponible para integrar la novena nacional en el certamen internacional, que comenzará el próximo 6 de marzo.

La decisión fue adoptada de manera conjunta entre el pelotero, su organización profesional y el cuerpo médico, priorizando su bienestar físico y su preparación con miras a la temporada 2026.

En su lugar, la Federación confirmó la incorporación del lanzador Carlos Arroyo, quien se unirá al equipo que representará al país en el torneo.

El organismo rector del béisbol colombiano expresó además sus deseos de pronta recuperación para Crismatt y destacó su disposición permanente para defender los colores de la Selección Colombia.