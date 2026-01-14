Caimanes de Barranquilla tomó ventaja en la gran final del béisbol profesional colombiano al imponerse la noche de este martes por 2-1 a los Tigres de Cartagena, en un juego cargado de tensión que se definió en la parte baja del noveno episodio con un cuadrangular decisivo de Carlos Arroyo, que desató la euforia en las tribunas del estadio Édgar Rentería.

Fue un cierre épico. No hay otra forma de describir el estallido volcánico de emoción que se vivió cuando Arroyo conectó un slider del cerrador Guillermo Zúñiga, con un hombre en circulación por la primera almohadilla, y envió la pelota más allá de la barda del jardín izquierdo para un inolvidable walk-off que quedará grabado en la memoria de la afición barranquillera.

El dramatismo del desenlace contrastó con el desarrollo inicial del compromiso, que estuvo marcado por un cerrado duelo de lanzadores.

El grandesligas Nabil Crismatt fue protagonista con una sólida apertura para Caimanes, al lanzar 5.0 entradas en blanco, permitir apenas cuatro imparables y ponchar a tres bateadores, manteniendo a raya a la ofensiva cartagenera.

La paridad se rompió recién en la parte alta del noveno capítulo, cuando Tigres logró tomar la ventaja gracias a un cuadrangular solitario de Daniel Vellojín por el bosque derecho, ante los envíos del relevista Emilker Guzmán, silenciando momentáneamente el escenario barranquillero.

Cortesía Caimanes Carlos Arroyo, el gran héroe del primer juego de la final del béisbol colombiano 2025-2026.

Pero los saurios no bajaron los brazos. En el cierre del episodio, Juniel Querecuto abrió con sencillo al jardín derecho y dio paso al corredor emergente Édgar Barrios, preparando el escenario para la aparición de Arroyo, quien resolvió con el madero y sentenció el juego con un batazo monumental que selló la remontada.

La victoria fue para Ezequiel Zabaleta, quien trabajó apenas un tercio de entrada, mientras que la derrota recayó en Guillermo Zúñiga, castigado con dos imparables, incluido el cuadrangular, y las dos carreras del compromiso.

Cortesía Carlos Arroyo se apresta a pisar el plato en medio de la alegría y felicitaciones de sus compañeros.

A la ofensiva, Carlos Arroyo fue la gran figura de la noche al irse de 4-2, con jonrón, dos carreras impulsadas y una anotada.

Caimanes buscará ampliar la ventaja en la serie este miércoles, cuando se dispute el segundo juego de la final a partir de las 7:00 p. m., nuevamente en el estadio Édgar Rentería.