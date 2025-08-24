El colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers), cuarto de la general en la Vuelta tras la disputa de la segunda etapa, se mostró ambicioso respecto a sus objetivos y aseguró que “hay que luchar por ganar”, ya que aspirar a ser segundo “sería triste”.

“El objetivo principal es disfrutar de la carrera y llegar a meta con una sonrisa. El Giro me fue bastante bien, pero los recuerdos de la última Vuelta no son buenos porque sufrí como un perro. Ahora la verdad es que me gustaría ganarla”, empezó comentando el ganador del Tour 2019 y del Giro 2021.

Aunque el danés Jonas Vingegaard es ya líder tras su triunfo en Limone Piamonte, Bernal piensa con altas miras.

“Jonas Vingegaard es un gran corredor. Vengo de hacer un buen Giro, pero ahora hay que apuntar alto en esta Vuelta. Sería triste pensar en ser segundo, hay que intentar pensar en ganar y luchar para ganar”, aseguró.

Respecto al desarrollo de la segunda etapa, Bernal diferenció entre la parte lluviosa y la subida final.

“Hasta que comenzó la lluvia la etapa fue tranquila, pero luego con el agua todos querían ir delante, hubo una caída y hubo tensión. Yo me fui para atrás y volví delante para la subida, donde ya fue cuestión de piernas”, concluyó.