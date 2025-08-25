El volante colombiano Edwin Cardona rompió el silencio luego de los duros momentos vividos en la serie de octavos de final de la Copa Libertadores frente a Sao Paulo, donde falló dos penaltis en el partido de ida y fue expulsado en la vuelta.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el jugador de Atlético Nacional reconoció que sus decisiones recientes no han estado a la altura de lo que representa vestir la camiseta verdolaga, y ofreció disculpas a la hinchada, a sus compañeros y al cuerpo técnico.

“Sé que mis decisiones y actitudes recientes no han estado a la altura de lo que representa Atlético Nacional, una institución que amo profundamente y a la que debo tanto. Asumo mis errores con humildad… Si en ese camino lastimé a alguien o causé decepción, pido perdón, con la esperanza de poder enmendar y volver a ganarme la confianza desde el trabajo y el compromiso diario”, señaló Cardona.

Edwin Cardona habló del comunicado que sacó horas antes del partido con @AmericadeCali y de las críticas que recibió tras la eliminación de @nacionaloficial Vs São Paulo. pic.twitter.com/N2iEncMTTW — Alfonso Morales Movilla (@PonchoMorales85) August 25, 2025

El mediocampista, de 31 años, insistió en que su deseo es seguir escribiendo páginas importantes con el equipo antioqueño: “Mi historia con Nacional está llena de momentos inolvidables y de aprendizajes. Estoy convencido de que todavía tengo mucho para dar, mucho para aportar en la cancha y fuera de ella. Mi deseo es hacer más grande esta institución, honrar su grandeza y seguir escribiendo páginas que nos llenen de orgullo a todos”.

Cardona también agradeció a los hinchas que lo han respaldado en medio de la tormenta y valoró las críticas recibidas, al considerarlas parte de la exigencia que implica representar a Nacional.

Finalmente, invitó a la familia verdolaga a mantenerse unida en lo que resta del semestre: “Este semestre todavía tenemos mucho por luchar, y quiero invitar a todos a unirnos alrededor de nuestros objetivos. Si caminamos juntos, con fe, trabajo y compromiso, estoy seguro de que viviremos más alegrías”.

El mensaje llega en un momento de fuertes cuestionamientos hacia el futbolista, quien ahora busca recuperar la confianza de la afición y ser determinante en lo que queda de la temporada.