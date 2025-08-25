América de Cali y Atlético Nacional empataron 1-1 este domingo en el partido estelar de la octava fecha de la liga colombiana de fútbol, luego de una semana amarga en la que ambos quedaron fuera de los torneos continentales.

El choque en el estadio Pascual Guerrero arrancó con polémica por un gol de Jhon Murillo que fue anulado por una falta previa tras la revisión del VAR. Eso dio impulso al Nacional y a los 18 minutos abrió el marcador con Alfredo Morelos, quien se fue con tarjeta amarilla por la celebración.

La respuesta de América no tardó y Luis Ramos igualó de cabeza diez minutos después.

El empate dejó a América con cuatro fechas consecutivas sin ganar y en el fondo de la tabla de posiciones, mientras que Nacional, con 13 puntos, se mantiene en la sexta casilla.

La tabla sigue comandada por Junior de Barranquilla, con 17 puntos, aunque el líder vio caer su invicto el sábado tras sufrir un contundente 0-3 frente a Millonarios en El Campín de Bogotá.

El equipo bogotano, que no había podido celebrar en lo que va del semestre, rompió la mala racha y goleó al Junior con anotaciones de Sebastián Viveros, Nicolás Arévalo y Danovis Banguero.

Doblete de Lucumí

En la jornada dominical, Deportes Tolima se impuso como visitante 0-1 ante Once Caldas, que sigue sin reaccionar en el torneo local, sin partido ganado en el semestre, a pesar del buen momento que atraviesa en la Copa Sudamericana, donde esta semana aseguró su paso a octavos de final.

Tras un primer tiempo sin goles, Samuel Velásquez apareció en el complemento para darle la victoria a los ‘pijaos’, que treparon al tercer puesto de la tabla de posiciones, mientras los de Manizales nunca encontraron la fórmula para empatar.

Por su parte, Unión Magdalena cayó 2-3 frente a Alianza FC en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Ricardo Márquez y Jannenson Sarmiento anotaron para el ‘ciclón bananero’, pero Alianza fue más efectivo gracias a Wiston Fernández y a Carlos Lucumí, quien firmó un doblete.

Medellín brilla en casa

La octava jornada del torneo colombiano arrancó el viernes en Villavicencio con triunfo de Llaneros FC 2-1 sobre Deportivo Pasto en el estadio Bello Horizonte.

Andrés Domingo marcó a los 4 minutos y Yoshan Valois empató de inmediato a los 11, pero Francisco Meza devolvió la ventaja antes del descanso y selló la alegría de los locales.

El sábado, Independiente Medellín extendió su racha triunfal y logró su quinta victoria consecutiva tras imponerse 3-1 a La Equidad en el Atanasio Girardot.

Los goles de Francisco Fydriszewski, Baldomero Perlaza y Brayan León dieron al conjunto antioqueño los tres puntos que lo mantienen en el podio de la liga.

En otros partidos de la jornada, Envigado y Deportivo Pereira empataron 1-1, mientras que Fortaleza se impuso 2-1 a Santa Fe.

La fecha sigue esta noche con Atlético Bucaramanga contra Rionegro Águilas y se cerrará mañana con el duelo entre Boyacá Chicó FC y Deportivo Cali.