Edwin Cardona atraviesa uno de sus momentos más complejos desde su regreso a Atlético Nacional. El mediocampista, que volvió como eje del proyecto deportivo, quedó relegado al banco y no podrá disputar el duelo del 4 de marzo frente a Millonarios por Copa Sudamericana debido a una sanción impuesta por Conmebol tras su expulsión ante São Paulo en 2025.

La ausencia del ‘10’ dejó de asumirse como un golpe deportivo y empezó a leerse como una consecuencia lógica dentro de la evolución táctica del equipo dirigido por Diego Arias.

El actual modelo de juego de Atlético Nacional prioriza transiciones rápidas, presión alta y movilidad constante. En ese contexto, el perfil de Cardona —tradicionalmente asociado a la pausa y a la construcción desde el ritmo— ha perdido encaje natural.

Sin balón, el equipo ha evidenciado dificultades estructurales cuando el volante no logra cerrar espacios o sostener la intensidad defensiva. Rivales con transición veloz, como Millonarios, suelen capitalizar esos desequilibrios.

El ascenso de Juan Manuel Rengifo

El relevo de Cardona tiene nombre propio: Juan Manuel Rengifo. El juvenil se consolidó como una pieza de equilibrio en el mediocampo.

Mientras Cardona representa el clásico ‘10’ posicional, Rengifo encarna el perfil mixto que exige el fútbol contemporáneo. Con él en cancha, el equipo se muestra más compacto y agresivo en la presión, lo que potencia el rendimiento ofensivo de delanteros como el ‘Chicho’ Arango y Alfredo Morelos.

¿Por qué está inhabilitado Edwin Cardona?

La inhabilitación que marginará a Cardona del encuentro ante Millonarios proviene de la expulsión sufrida en la Copa Libertadores 2025 frente a São Paulo. La sanción, pendiente de cumplimiento, lo deja fuera en un compromiso clave de la Copa Sudamericana.

En los torneos organizados por la Conmebol, las sanciones disciplinarias deben cumplirse en competiciones oficiales del mismo organismo, lo que puede incidir en la disponibilidad de jugadores para partidos clave.

El análisis sobre su situación también incluye el rol que ocupa dentro del grupo. En la actual plantilla de Atlético Nacional figuran jugadores como William Tesillo, Matheus Uribe y Milton Casco, todos con trayectoria y experiencia en torneos nacionales e internacionales.