El Atlético Nacional anunció en las últimas horas que no jugará con Edwin Cardona, quien es el mediocentro ofensivo que en muchas ocasiones le cambia la cara a los partidos del cuadro antioqueño. Esta importante baja ante el duelo clave con Millonarios representa para el equipo paisa un ‘quiebre’ en la Copa Sudamericana.

La ausencia del experimentado volante representa un golpe fuerte para el equipo dirigido por Diego Arias, debido a que Cardona se ha convertido en uno de los referentes futbolísticos del plantel y en el principal generador de juego en el mediocampo ‘verdolaga’.

¿Por qué Edwin Cardona no jugará contra Millonarios?

Su baja no se debe a problemas físicos o decisiones técnicas, sino a una situación disciplinaria que se vivió en medio de la participación de Atlético Nacional en los torneos Conmebol durante el año anterior. Cardona deberá cumplir una fecha de suspensión que tiene pendiente desde la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2025, cuando su equipo se enfrentó a Sao Paulo FC.

Cabe recordar que durante el compromiso de vuelta de aquel juego internacional, el mediocampista fue expulsado tras cometer una fuerte infracción en el segundo tiempo, lo que le costó la tarjeta roja directa por parte del juez central. Como consecuencia de esa acción, la Comisión Disciplinaria de la Conmebol le impuso una sanción de un partido.

Atlético Nacional Edwin Cardona, mediocampista del Atlético Nacional.

Sin embargo, el conjunto colombiano quedó eliminado en esa misma fase del torneo, por lo que el jugador no alcanzó a cumplir la suspensión dentro de la Libertadores.

El Código Disciplinario de la Conmebol establece que las sanciones pendientes deben trasladarse automáticamente al siguiente torneo internacional oficial, organizado por el máximo organismo del fútbol sudamericano en el que participe el futbolista; en este caso sería el duelo ante el ‘cuadro embajador’.

En conclusión, Edwin Cardona está obligado a pagar la fecha de castigo en la Copa Sudamericana 2026.