La creadora de contenido y empresaria barranquillera Andrea Valdiri ha compartido a través de su cuenta de Instagram, en la que acumula 9,9 millones de seguidores a la fecha, algunos detalles de la preparación del festejo de los 15 años de su hija mayor, Isabella.

Aunque la joven cumplió años el martes 3 de marzo, la gran fiesta será en los próximos días. Los seguidores de la ‘influencer’ esperan una celebración por ‘todo lo alto’ y especulan que podría haber más de cien invitados, incluyendo figuras de redes sociales como La Jesuu, así como reconocidos cantantes amenizando el evento social.

Isabella Valdiri recibió su cumpleaños en Cartagena, donde será la fiesta. Su mamá compartió en ‘historias’ de Instagram que se hospedaron en un reconocido hotel de la ciudad y desde allí están finiquitando los detalles del quinceañero.

Aunque la gran celebración será en unos días, Andrea Valdiri quiso que su hija mayor pasara un cumpleaños especial, así que le preparó varias sorpresas.

Ya con las emociones a flor de piel porque en unas horas sería su cumpleaños número 15, Isabella Valdiri recibió una serenata en la noche del lunes 2 de marzo.

Justo antes de dormir, Andrea Valdiri llevó a su hija hasta el balcón de su habitación en el hotel para que disfrutara de la serenata. Las lágrimas brotaron en ambas y se fundieron en un fuerte abrazo.

A la mañana siguiente continuaron las sorpresas. Isabella se encontró con una hermosa decoración en tonos rosados y un pastel de cumpleaños. Además, un millonario regalo que Andrea Valdiri confesó que le costó mucho encontrar.

Se trata de un lujoso reloj de pulso de la marca Cartier. Según contó Andrea Valdiri, la pieza no estaba disponible en Colombia, por lo que tuvo que pedir ayuda para traerla desde otro país.

También dijo que era un reloj que a su hija le gustaba mucho y soñaba con tenerlo, por eso se esforzó tanto en conseguirlo. Isabella lloró de la felicidad al abrir su regalo y le agradeció con un abrazo a su madre.

“Hija mía, el tiempo es lo único que no vuelve. Es el recurso más valioso que tenemos y muchas veces no lo entendemos hasta que pasa. Este reloj no marca solo horas, marca momentos. Marca recuerdos, aprendizajes, abrazos, risas y todo lo que construimos día a día”, escribió Andrea Valdiri en la publicación.