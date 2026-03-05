Barranquilla es primero para Shakira y Beéle. Así lo demostraron los cantantes barranquilleros eligiendo a la capital del Atlántico para grabar el video de su nuevo sencillo juntos llamado ‘Algo Tú’, una colaboración llena de romance, paisaje y sonidos ligados a la cultura de la costa colombiana.

La canción no podría estar llena de otra cosa que de Caribe, de la costa atlántica colombiana. La letra está llena de metáforas que mencionan a lugares y costumbres icónicas de la región.

Entre las metáforas más evocadoras del tema aparece el río Magdalena. La letra lo convierte en imagen poética al compararlo con el descanso de un amor que busca desembocar en el otro. Es la principal arteria fluvial de Colombia, que tras recorrer el país termina su viaje en el mar Caribe, muy cerca de Barranquilla.

“Como el Magdalena desemboca, yo quiero descansar en tu boca. Si tenemo’ algo que decir, lo decimo’ cantando. Y si hay que llora’, entonce’, lo hacemo’ tomando”.

El tema también hace uso de expresiones como “Tú eres que cule bombón”, una frase típica de la jerga costeña para resaltar que alguien es muy especial o atractivo, evidencia la intención de anclar la canción en el habla cotidiana del Caribe.

En el coro que rápidamente se hizo tendencia cuando ambos lo hicieron público suena la inconfundible gaita, instrumento originario de los Montes de María. “Que fluya. Si me critican, que fluya. No me da ni pena… que fluya. Yo nunca me meto… que fluya, en la vida ajena”.

Y es que dentro del equipo musical está el percusionista y gaitero Tato Marenco, reconocido por su trabajo en la preservación de los ritmos tradicionales. Además, Beéle compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a Tonada, agrupación barranquillera que en 2024 fue nominada al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Folclórico.

Barrio Abajo, el escenario perfecto

El sencillo de estos existosos barranquilleros y su relación con Barranquilla y toda la costa caribe colombiana va más allá de la letra. El video, más barranquillero no pudo ser.

La relación artística entre Shakira y Beéle ha despertado gran interés desde que comenzaron a circular las primeras imágenes del rodaje del video de ‘Algo Tú’, que se estrenó este miércoles 4 de marzo. Desde entonces, cada detalle de la grabación ha dado de qué hablar en redes sociales, especialmente por el orgullo barranquillero que ambos artistas dejaron ver.

Parte del videoclip fue grabado en el tradicional Barrio Abajo de Barranquilla, un lugar muy ligado a la historia y a la esencia del Carnaval de Barranquilla. Allí se vieron varios elementos que resaltan la identidad de la ciudad: un bus con la palabra Barranquilla y el estilo relajado de Beéle, quien apareció con bermuda, buzo y gorras. En una de ellas se leía la frase “La coletera nos hará libres”, una expresión muy propia del lenguaje popular de la ciudad.

El rodaje coincidió con la temporada de Carnaval, lo que permitió que varias comparsas tradicionales participaran en la grabación. Entre ellas estuvieron Rumbón Normalista, Son Kalimba y la emblemática danza El Congo Grande de Barranquilla.

Además del Barrio Abajo, el equipo grabó en otros lugares representativos de la ciudad como el Gran Malecón del Río y el Centro de Eventos Puerta de Oro.

