El Caribe volvió a brillar en una canción. Esta vez de la mano de Shakira y Beéle, dos artistas nacidos bajo el mismo sol barranquillero, quienes estrenaron este miércoles ‘Algo Tú’, una colaboración llena de romance, paisaje y sonidos ligados a la cultura de la costa colombiana.

El lanzamiento pone fin a meses de expectativa entre los seguidores de ambos intérpretes, especialmente desde que Beéle apareció en la versión aniversario de Hips Don’t Lie, despertando el deseo de escucharlos juntos en una canción propia.

El primer anticipo de esta colaboración se vio este domingo durante el multitudinario concierto gratuito que Shakira ofreció en el Zócalo de Ciudad de México, ante más de 400.000 personas. Allí, ambos unieron sus voces interpretando gran parte del tema musical.

En su letra aparecen imágenes que evocan paisajes, tradiciones y lugares del Caribe como el Parque Nacional Natural Tayrona y rinde mención a la memoria del legendario compositor Rafael Escalona, autor de la emblemática canción La casa en el aire, una de las piezas más representativas del vallenato.

Lea también: Familia de Willie Colón sí dará oportunidad a sus fans de despedirlo

“Somos espuma de la misma ola, una ola de la misma orilla, una orilla de esas del Tayrona. Voy a hacerte una casa en el aire al laito de la de Escalona”.

En esta fusión latina y afro, se muestran referencias a los instrumentos identitarios de la música costeña, como los tambores alegre y llamador, y expresiones propias del lenguaje popular que forman parte del día a día en la región Caribe.

El tambor alegre es el encargado de los repiques y la improvisación, mientras que el tambor llamador, marca el ritmo base en géneros como la cumbia, el bullerengue o el mapalé. “Tú yo somos el Alegre y el Llamador, somos los ‘Ay, ombe’, en un vallenato”.

Sentir costeño

Entre las metáforas más evocadoras del tema aparece el río Magdalena. La letra lo convierte en imagen poética al compararlo con el descanso de un amor que busca desembocar en el otro. Es la principal arteria fluvial de Colombia, que tras recorrer el país termina su viaje en el mar Caribe, muy cerca de Barranquilla.

“Como el Magdalena desemboca, yo quiero descansar en tu boca. Si tenemo’ algo que decir, lo decimo’ cantando. Y si hay que llora’, entonce’, lo hacemo’ tomando”.

El tema también hace uso de expresiones como “Tú eres que cule bombón”, una frase típica de la jerga costeña para resaltar que alguien es muy especial o atractivo, evidencia la intención de anclar la canción en el habla cotidiana del Caribe.

En el coro que rápidamente se hizo tendencia cuando ambos lo hicieron público suena la inconfundible gaita, instrumento originario de los Montes de María. “Que fluya. Si me critican, que fluya. No me da ni pena… que fluya. Yo nunca me meto… que fluya, en la vida ajena”.

Y es que dentro del equipo musical está el percusionista y gaitero Tato Marenco, reconocido por su trabajo en la preservación de los ritmos tradicionales. Además, Beéle compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a Tonada, agrupación barranquillera que en 2024 fue nominada al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Folclórico.

Lea también: El ganador del Óscar Cuba Gooding Jr. graba película en Colombia sobre el Almirante Padilla

A la espera del video

La relación artística entre Shakira y Beéle ha despertado gran interés desde que comenzaron a circular las primeras imágenes del rodaje del video de ‘Algo Tú’, que todavía no ha sido estrenado. Desde entonces, cada detalle de la grabación ha dado de qué hablar en redes sociales, especialmente por el orgullo barranquillero que ambos artistas dejaron ver.

Parte del videoclip fue grabado en el tradicional Barrio Abajo de Barranquilla, un lugar muy ligado a la historia y a la esencia del Carnaval de Barranquilla. Allí se vieron varios elementos que resaltan la identidad de la ciudad: un bus con la palabra Barranquilla y el estilo relajado de Beéle, quien apareció con bermuda, buzo y gorras. En una de ellas se leía la frase “La coletera nos hará libres”, una expresión muy propia del lenguaje popular de la ciudad.

El rodaje coincidió con la temporada de Carnaval, lo que permitió que varias comparsas tradicionales participaran en la grabación. Entre ellas estuvieron Rumbón Normalista, Son Kalimba y la emblemática danza El Congo Grande de Barranquilla.

Además del Barrio Abajo, el equipo grabó en otros lugares representativos de la ciudad como el Gran Malecón del Río y el Centro de Eventos Puerta de Oro.