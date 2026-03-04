Que sí, que no, y ahora nuevamente sí. Los amantes de la salsa, especialmente los seguidores del fallecido trombonista, cantautor y productor Willie Colón podrán darle el último adiós.

Lea aquí: Favoritos calientan el Festival Vallenato en homenaje al Binomio de Oro

La familia del director de orquesta neoyorquino de ascendencia boricua, en un inicio habían elaborado un programa que incluía actividades privadas y públicas, sin embargo, este lunes cancelaron todo lo público, debido a problemas logísticos y de seguridad.

Ahora, este miércoles su esposa Julia Colón tomó la vocería asegurando que, pese al dolor por la pérdida, decidieron mantener el cronograma de ceremonias tal como estaba previsto para permitir que familiares, amigos y admiradores puedan despedirse del artista.

En el mensaje, Julia expresó que el legado del músico trascendió su círculo familiar y alcanzó a miles de personas alrededor del mundo. “A medida que mi mente se va despejando del dolor, me doy cuenta de que los seres queridos de Willie van mucho más allá de nuestra familia inmediata”, señaló en el texto.

También destacó que el artista vivió con valentía y dejó una huella cultural que merece ser celebrada. Por esa razón, la familia decidió mantener el velorio público y la misa funeral para que el público pueda darle el último adiós.

De acuerdo con la información divulgada, la despedida se realizará en varias etapas. El velorio para familiares y amigos está programado para el sábado 7 de marzo entre las 3:00 p. m. y las 8:00 p. m.

Posteriormente, el velorio público tendrá lugar el domingo 8 de marzo en el mismo horario, permitiendo que seguidores del artista puedan asistir.

Ambos encuentros se llevarán a cabo en la funeraria McMahon, Lyon & Hartnett, ubicada en White Plains, Nueva York.

El homenaje final será una misa pública el lunes 9 de marzo a las 9:30 a. m. en la histórica Catedral de San Patricio, uno de los templos más emblemáticos de la ciudad.

Le puede interesar: El ganador del Óscar Cuba Gooding Jr. graba película en Colombia sobre el Almirante Padilla

La ceremonia también será transmitida en vivo para quienes no puedan asistir presencialmente.