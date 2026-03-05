La nueva canción de Shakira y Beéle, titulada ‘Algo Tú’, mezcla una historia de amor con paisajes, sonidos y expresiones muy propias del Caribe colombiano.
A lo largo del tema aparecen referencias a lugares, instrumentos y figuras de la música tradicional que conectan la canción con la cultura de la región. Todo esto dentro de una letra que habla de una relación que se vive sin miedo y sin muchas reglas.
La canción comienza con querer vivir algo nuevo sin preocuparse demasiado por lo que pueda pasar.
“Quiero vivir contigo algo nuevoSin pensar hacia dónde me llevasA las alturas no le tengo miedoPorque cuando me agarra, siempre al cielo me eleva”.
Más adelante,menciona paisajes del Caribe colombiano, como el Parque Nacional Natural Tayrona.
“Somos espuma de la misma olaUna ola de la misma orillaUna orilla de esas del Tayrona”.
Uno de los versos que más ha llamado la atención es: “Voy a hacerte una casa en el aire al laito de la de Escalona”.
Con esta frase, los artistas hacen un homenaje al compositor vallenato Rafael Escalona, autor de La casa en el aire, una de las canciones más famosas del vallenato.
Escalona escribió ese tema en 1951 tras el nacimiento de su hija Ada Luz, y con los años se convirtió en un clásico de la música colombiana.
La canción también menciona al Río Magdalena, el más importante de Colombia: “Como el Magdalena desemboca, yo quiero descansar en tu boca”.
La frase compara el recorrido del río (que atraviesa el país y termina en el mar Caribe) con el deseo de encontrar descanso en la persona amada.
Sonidos y expresiones del Caribe
El tema también habla de instrumentos tradicionales de la música costeña:
“Tú y yo somos el Alegre y el Llamador. Somos dos ‘Ay, hombre’, en un vallenato”.
El tambor alegre se encarga de los repiques y la improvisación, mientras que el tambor llamador marca el ritmo en géneros como la cumbia, el bullerengue o el mapalé.
Además, la canción usa frases muy propias del lenguaje de la región, como: “Tú eres que cule bombón”.
En el Caribe colombiano, la palabra “cule” se usa para decir que algo es muy bueno o muy especial.
Letra completa
Quiero vivir contigo algo nuevo
Sin pensar hacia dónde me llevas
A las alturas no le tengo miedo
Porque cuando me agarra, siempre al cielo me eleva
Tú tienes, algo tú
Tú tienes, algo tú
Algo tú
Un tikiti Algo Tú
Anda en un escándalo
Así como bailas tú
Igual ya qué
Igual ya qué
Igual ya qué
Igual ya qué
Somos, dos ojos del mismo sueño,
Somos, dos ramas del mismo árbol
Vamos en la carretera
Nada en el maletero
Y a donde la vida nos lleve
Queda pegao en el pecho
Y lo que no sirve fue, fue, fue
Somos espuma de la misma ola
Una ola de la misma orilla
Una orilla de esas del Tayrona
Voy a hacerte una casa en el aire
Al laíto de la de Escalona
Como el Magdalena desemboca, yo quiero
Descansar en tu boca
Si tenemo’ algo que decir, lo decimo’ cantando
Y si hay que llora’, entonce’, lo hacemo’ tomando
Tú yo somos el Alegre y el Llamador, somos dos ‘Ay, hombre’, en un vallenato
Que fluya
Se desborda el río
Que fluya
Sube la marea, que fluya, que fluya
Y si me critica
Que fluya
No me da ni pena
Que fluya
Yo nunca me meto
Que fluya
En la vida ajena
Que fluya
Vamos en la carretera
Nada en el maletero
Y a donde la vida nos lleve
To’ lo bonito que era
Queda pegao’ en el pecho
Y lo que no sirve fue, fue, fue
Tú eres que cule bombón
Tú eres que cule bombón
Tú eres que cule bombón
Tú eres que cule bombón
Y si me critican
Que fluya
No me da ni pena
Que fluya
Yo nunca me meto
Que fluya
En la vida ajena
Que fluya
Que fluya
Que fluya
Que fluya
Que fluya