La nueva canción de Shakira y Beéle, titulada ‘Algo Tú’, mezcla una historia de amor con paisajes, sonidos y expresiones muy propias del Caribe colombiano.

A lo largo del tema aparecen referencias a lugares, instrumentos y figuras de la música tradicional que conectan la canción con la cultura de la región. Todo esto dentro de una letra que habla de una relación que se vive sin miedo y sin muchas reglas.

La canción comienza con querer vivir algo nuevo sin preocuparse demasiado por lo que pueda pasar.

“Quiero vivir contigo algo nuevoSin pensar hacia dónde me llevasA las alturas no le tengo miedoPorque cuando me agarra, siempre al cielo me eleva”.

Más adelante,menciona paisajes del Caribe colombiano, como el Parque Nacional Natural Tayrona.

“Somos espuma de la misma olaUna ola de la misma orillaUna orilla de esas del Tayrona”.

Uno de los versos que más ha llamado la atención es: “Voy a hacerte una casa en el aire al laito de la de Escalona”.

Con esta frase, los artistas hacen un homenaje al compositor vallenato Rafael Escalona, autor de La casa en el aire, una de las canciones más famosas del vallenato.

Escalona escribió ese tema en 1951 tras el nacimiento de su hija Ada Luz, y con los años se convirtió en un clásico de la música colombiana.

La canción también menciona al Río Magdalena, el más importante de Colombia: “Como el Magdalena desemboca, yo quiero descansar en tu boca”.

La frase compara el recorrido del río (que atraviesa el país y termina en el mar Caribe) con el deseo de encontrar descanso en la persona amada.

Sonidos y expresiones del Caribe

El tema también habla de instrumentos tradicionales de la música costeña:

“Tú y yo somos el Alegre y el Llamador. Somos dos ‘Ay, hombre’, en un vallenato”.

El tambor alegre se encarga de los repiques y la improvisación, mientras que el tambor llamador marca el ritmo en géneros como la cumbia, el bullerengue o el mapalé.

Además, la canción usa frases muy propias del lenguaje de la región, como: “Tú eres que cule bombón”.

En el Caribe colombiano, la palabra “cule” se usa para decir que algo es muy bueno o muy especial.

Letra completa

Quiero vivir contigo algo nuevo

Sin pensar hacia dónde me llevas

A las alturas no le tengo miedo

Porque cuando me agarra, siempre al cielo me eleva

Tú tienes, algo tú

Tú tienes, algo tú

Algo tú

Un tikiti Algo Tú

Anda en un escándalo

Así como bailas tú

Igual ya qué

Igual ya qué

Igual ya qué

Igual ya qué

Somos, dos ojos del mismo sueño,

Somos, dos ramas del mismo árbol

Vamos en la carretera

Nada en el maletero

Y a donde la vida nos lleve

Queda pegao en el pecho

Y lo que no sirve fue, fue, fue

Somos espuma de la misma ola

Una ola de la misma orilla

Una orilla de esas del Tayrona

Voy a hacerte una casa en el aire

Al laíto de la de Escalona

Como el Magdalena desemboca, yo quiero

Descansar en tu boca

Si tenemo’ algo que decir, lo decimo’ cantando

Y si hay que llora’, entonce’, lo hacemo’ tomando

Tú yo somos el Alegre y el Llamador, somos dos ‘Ay, hombre’, en un vallenato

Que fluya

Se desborda el río

Que fluya

Sube la marea, que fluya, que fluya

Y si me critica

Que fluya

No me da ni pena

Que fluya

Yo nunca me meto

Que fluya

En la vida ajena

Que fluya

Vamos en la carretera

Nada en el maletero

Y a donde la vida nos lleve

To’ lo bonito que era

Queda pegao’ en el pecho

Y lo que no sirve fue, fue, fue

Tú eres que cule bombón

Tú eres que cule bombón

Tú eres que cule bombón

Tú eres que cule bombón

Y si me critican

Que fluya

No me da ni pena

Que fluya

Yo nunca me meto

Que fluya

En la vida ajena

Que fluya

Que fluya

Que fluya

Que fluya

Que fluya