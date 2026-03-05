En medio de las imágenes del Caribe y las frases llenas de identidad que recorren ‘Algo Tú’, la nueva canción de Shakira y Beéle, estrenada este miércoes 4 de marzo, aparece también un homenaje a Rafael Escalona, uno de los grandes nombres del vallenato.

La referencia surge en uno de los versos del tema: “Somos espuma de la misma ola, una ola de la misma orilla, una orilla de esas del Tayrona. Voy a hacerte una casa en el aire al laito de la de Escalona”.

En esa línea, los artistas evocan la famosa canción La casa en el aire, una de las composiciones más recordadas del repertorio vallenato. La letra también menciona paisajes del Caribe colombiano como el Parque Nacional Natural Tayrona.

La casa en el aire fue compuesta por Escalona en 1951 tras el nacimiento de su hija Ada Luz. La canción cuenta la historia de un padre que imagina construir una casa en el cielo para su hija, como una forma de protegerla y darle un lugar especial en el mundo.

Con el paso de los años, el tema se convirtió en uno de los clásicos más conocidos del vallenato. Su primera versión grabada llegó a finales de los años cincuenta con el grupo Los Vallenatos del Magdalena, integrado por Carlos Román y Aníbal Velásquez.

Desde entonces ha sido interpretada por numerosos artistas, entre ellos Carlos Vives, Diomedes Díaz y Jorge Oñate, lo que ayudó a que la canción trascendiera generaciones.

Su importancia dentro de la música colombiana es tal que Viva Music Colombia la ubicó entre las 100 canciones colombianas más importantes de todos los tiempos.

Rafael Escalona, nacido en Valledupar en 1926, es considerado uno de los compositores más influyentes del vallenato. Sus canciones narraron historias del Caribe colombiano y ayudaron a consolidar el género como una de las expresiones culturales más representativas del país.

Además, fue uno de los fundadores del Festival de la Leyenda Vallenata, un evento que cada año reúne en Valledupar a músicos y seguidores del género.