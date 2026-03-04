¡Es un hecho! Ixel Moda llegará por primera vez a Valledupar con su formato Ixel Itinerante 2026. El lanzamiento oficial se realizó este martes en el marco de la Vitrina Turística de Anato en Bogotá, con la participación del alcalde Ernesto Orozco y directivos del evento.

La pasarela principal estará inspirada en los grandes clásicos del vallenato, uniendo la moda con la identidad cultural de la región. Participarán figuras de la moda colombiana como Hernán Zajar, Lina Cantillo, Jorge Duque y Judy Hazbún, junto a cuatro diseñadores locales de Valledupar, que durante la temporada 2025 también presentaron distintas colecciones.

La empresaria colombiana y figura central en la industria de la moda en el Caribe Erika Rohenes Weeber, fundadora y presidenta ejecutiva de IXEL MODA, explicó que el propósito de realizar el evento en la capital del Cesar, es posicionar a Valledupar como un destino de turismo naranja, integrando la moda, la gastronomía, la artesanía y el desarrollo territorial sostenible.

“Valledupar está de moda, y bueno es una ciudad donde hay talento, donde hay mucha identidad, donde el año pasado contamos con muchos diseñadores para la celebración de los 500 años de Santa Marta y esta vez queremos resaltar todo ese potencial”, explicó.

El lanzamiento se realizó en la ciudad de Bogotá, como un abrebocas para que los amantes de la moda en la región se animen a viajar en agosto a territorio valduparense.

“Las fechas oficiales de este gran evento serán los días 21 y 22 de agosto. Contamos 100 % con el acompañamiento de la Alcaldía de Valledupar y Fenalco, que son los más interesados en que la economía naranja se mueva en Valledupar”, mencionó Rohenes.