Netflix se prepara para el lanzamiento de una nueva serie que le pondrá los pelos de punta a más de uno. Se trata de la producción de terror y suspenso ‘Algo terrible está a punto de suceder’ que llegará a la plataforma de streammig el próximo 26 de marzo.

La serie – creada por Haley Z. Boston, quien también actúa como showrunner – busca llevar a los espectadores por el pasillo hacia una boda escalofriante y condenada al fracaso, la que los personajes principales son Rachel y Nicky.

COURTESY OF NETFLIX Something Very Bad Is Going to Happen. (L to R) Karla Crome as Nell, Jeff Wilbusch as Jules in Something Very Bad Is Going to Happen. Cr. Courtesy of Netflix © 2026

‘Algo terrible está a punto de suceder’, producida por los hermanos Matt y Ross Duffer, no solo trata sobre sustos repentinos. Boston la describe como “una inquietud perturbadora que se te mete bajo la piel”, mezclada con una narrativa impulsada por los personajes.

“Me encanta el terror. Es algo natural para mí, proceso mis propias emociones y sentimientos y mi propia comprensión del mundo (…)“Creo que el terror te permite explorar sentimientos tabú y tomar todos esos miedos y darles fuerza.”, dijo Boston a Tudum.

“Me encanta explorar a los personajes. Creo que a veces eso falta en el género de terror (…) Mi enfoque natural parte del personaje, el diálogo y el humor, y luego lo impregno de un terror inquietante… Yo digo: ‘Quiero sentirme perturbada. Quiero asustarme de verdad’.”, agregó.

COURTESY OF NETFLIX Something Very Bad Is Going to Happen. (L to R) Karla Crome as Nell, Camila Morrone as Rachel Harkin, Gus Birney as Portia in episode 102 of Something Very Bad Is Going to Happen. Cr. Courtesy of Netflix © 2026

En la producción se cuenta la historia de Rachel y Nicky y los días previos a su boda con un tinte de humor, absurdo, tensión y paranoia.

“La serie trata sobre el miedo a casarte con la persona equivocada.”, aseguró.

El elenco de ‘Algo terrible está a punto de suceder’

La serie cuenta con la participación de: