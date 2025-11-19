El pasado martes 18 de noviembre, Cristiano Ronaldo volvió a pisar Estados Unidos por primera vez en más de 10 años para asistir a una cena de Estado en la Casa Blanca.

Su última visita había sido en 2014, durante la pretemporada del Real Madrid. El delantero del Al-Nassr y capitán de la selección portuguesa acudió como parte de la delegación saudí que acompañaba a Mohammed bin Salmán, heredero al trono y líder del fondo soberano PIF, propietario del club árabe.

Cristiano Ronaldo, Elon Musk, FIFA President Gianni Infantino, Georgina Rodriguez and more in new selfie from the White House. pic.twitter.com/fKTE8s2MOB — Pop Base (@PopBase) November 19, 2025

La presencia de Ronaldo fue destacada públicamente por Donald Trump durante su discurso. Durante la cena, Trump reveló que su hijo, Barron Trump, estaba emocionado de conocer al futbolista: “Mi hijo es fan de Cristiano Ronaldo. Creo que ahora me respeta un poco más solo por haberle presentado a Cristiano”.

Elon Musk también estuvo en la cena de Donald Trump

El presidente añadió que la noche reunía a “los mayores líderes del mundo en negocios y deporte”, agradeciendo la presencia de figuras como Elon Musk y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quienes también participaron del evento.

Donald trump just called Cristiano Ronaldo the Greatest footballer of all time👑 pic.twitter.com/tmwphheaCC — lobistars (@john322226) November 18, 2025

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo juntos en la Casa Blanca

Asimismo, hay un selfie de Ronaldo, en el que aparecen Musk, Infantino y Georgina Rodríguez, se hizo viral en redes sociales. Ronaldo asistió acompañado de su pareja, Georgina Rodríguez, quien lució un elegante vestido azul marino.

La sala llena con las personas más importantes del mundo y el presidente del país más poderoso del planeta hablando de Cristiano Ronaldo.



Aura.



pic.twitter.com/q04DlWl5Se — (fan) gam (@mbaafraude) November 19, 2025

Antes del evento, aprovechó para recorrer la ciudad y compartió en Instagram imágenes del Monumento a Washington con sus más de 71 millones de seguidores.

En la cena, el futbolista fue ubicado en una de las mesas principales del Salón Este, cerca del presidente y la primera dama Melania Trump.

Instagram ramonjordan Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo antes de la velada en la Casa Blanca

Además de Trump, en la cena asistieron personalidades como Tim Cook, CEO de Apple, y David Ellison, productor de Hollywood.