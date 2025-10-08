Lily Díaz, hija del recordado cantante Diomedes Díaz, decidió pronunciarse públicamente la noche del pasado martes 7 de octubre, sobre su separación con Evelio Escorcia y los señalamientos que vinculan a Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, con esta ruptura.

Después de varios meses de silencio, Díaz publicó un video en sus historias de Instagram en el que compartió detalles de lo ocurrido y mostró las pruebas que, según asegura, confirman una traición.

“Me quedé callada, actué como una dama, como la señora que era de mi exesposo... Lo hice por mis hijos, porque a la final a mí sí me interesa lo que piensen mis hijos”, afirmó la creadora de contenido, quien explicó que su prioridad siempre fue proteger a su familia y evitar exponer su vida privada.

De acuerdo con su relato, su decisión de hablar surgió luego de recibir un mensaje desde un número desconocido que, según ella, pertenecía a Dayana Jaimes. A raíz de ese contacto, Lily optó por grabar la conversación y compartirla en sus redes sociales como evidencia.

En su declaración, la empresaria insistió en que su intención no era generar polémica, sino defender su nombre y pedir respeto. “Yo siempre me he mantenido al margen de todo el show que se desató con la señora Dayana Jaimes. Jamás la irrespeté. Incluso cuando me enteré de la situación, lo manejé en privado, porque sí soy una mujer prudente y una dama”, puntualizó.

Instagram @dayanajaimes55 Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, le dijo a Lily Díaz que ella sí era una dama.

En los audios Jaimes indica: “Yo a ti no te dañé ningún matrimonio. No seas ridícula. Coge rabia con Nela, cógela del pelo. Pero yo no tengo nada con ese hombre”.

En otro fragmento, Jaimes defendió su reputación y cuestionó las intenciones de Lily Díaz. “Todo el tiempo haciéndote la víctima. Ridícula. No tienes ni idea cómo llegué yo a la vida de Evelio. Enfócate en ti, en tus hijos y en vender la cagada esa que estás vendiendo”, concluyó.

X @televallenato Lily Díaz con su exesposo Evelio Escorcia

Las declaraciones de ambas mujeres encendieron las redes sociales, donde los seguidores del vallenato se dividieron entre quienes respaldan a Lily Díaz por “decir su verdad” y quienes defienden a Dayana Jaimes de las acusaciones.

Dayana Jaimes le contesta a Lily Díaz

Por su parte, Dayana Jaimes por medio de sus historias dijo que no se arrepentía de nada de lo que dijo y que estaba recibiendo muchas amenazas de muerte.

Además, posteó la foto de una denuncia que hizo en la Fiscalía General de la Nación por publicación de datos personales, recordemos que Lily habría mostrado el número del celular de Jaimes.