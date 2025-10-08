Compartir:
Por:  Redacción Tendencias

El Desafío 2025, uno de los programas más vistos por los colombianos en las noches de Caracol Televisión, continúa sorprendiendo a sus seguidores. Esta vez, los fanáticos tendrán la oportunidad de ser parte activa del reality al votar por el regreso de un exganador a la competencia que se desarrolla en la conocida Ciudad de las Cajas.

Lea más: Horóscopo del 8 de octubre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente para los signos del zodiaco

Desde el pasado lunes 6 de octubre y hasta el próximo miércoles 15 de octubre a las 11:59 p. m., las votaciones estarán abiertas para que el público escoja un hombre y una mujer entre ocho exganadores de ediciones anteriores. La participación es completamente gratuita y se realiza de forma virtual.

Rapelo, exparticipante del Desafío, en el top 10 de Mister Supranational

¿Cómo votar?

El proceso es sencillo y no requiere ingresar datos personales. Solo hay que seguir estos pasos:

  • Entrar desde su navegador de confianza (Google, Safari, Opera, etc.).
  • Ir al enlace oficial: www.caracoltv.com/desafioganadores
  • Elegir entre seis opciones de exparticipantes, tanto hombres como mujeres.
  • Confirmar el voto y listo.

Ver más: Paola Turbay confesó cuál es la rutina con su pareja para mantener en pie un matrimonio de más de 30 años

¿Quiénes están en la lista?

  • Paola.
  • Valkyria.
  • Aleja.
  • Guajira.
  • Galo.
  • Ceta.
  • Sensei.
  • Kevyn.

Desde Caracol Televisión señalaron que, “los fanáticos de la producción de Caracol Televisión escojan un hombre y una mujer pertenecientes al grupo de los ganadores de las últimas ediciones para competir de nuevo en el terreno de juego”.

Los exparticipantes ya comenzaron a indicarle a sus seguidores en redes sociales para incentivar el voto. La emoción crece entre los fans, que día a día siguen de cerca lo que ocurre con los equipos Delta y Gama, en una de las temporadas más reñidas de los últimos años.

Una vez cerradas las votaciones, se anunciarán los dos ganadores que regresarán al programa y se explicará cómo se integrarán nuevamente a la competencia.