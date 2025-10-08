El Desafío 2025, uno de los programas más vistos por los colombianos en las noches de Caracol Televisión, continúa sorprendiendo a sus seguidores. Esta vez, los fanáticos tendrán la oportunidad de ser parte activa del reality al votar por el regreso de un exganador a la competencia que se desarrolla en la conocida Ciudad de las Cajas.
Desde el pasado lunes 6 de octubre y hasta el próximo miércoles 15 de octubre a las 11:59 p. m., las votaciones estarán abiertas para que el público escoja un hombre y una mujer entre ocho exganadores de ediciones anteriores. La participación es completamente gratuita y se realiza de forma virtual.
¿Cómo votar?
El proceso es sencillo y no requiere ingresar datos personales. Solo hay que seguir estos pasos:
- Entrar desde su navegador de confianza (Google, Safari, Opera, etc.).
- Ir al enlace oficial: www.caracoltv.com/desafioganadores
- Elegir entre seis opciones de exparticipantes, tanto hombres como mujeres.
- Confirmar el voto y listo.
¿Quiénes están en la lista?
- Paola.
- Valkyria.
- Aleja.
- Guajira.
- Galo.
- Ceta.
- Sensei.
- Kevyn.
Desde Caracol Televisión señalaron que, “los fanáticos de la producción de Caracol Televisión escojan un hombre y una mujer pertenecientes al grupo de los ganadores de las últimas ediciones para competir de nuevo en el terreno de juego”.
Los exparticipantes ya comenzaron a indicarle a sus seguidores en redes sociales para incentivar el voto. La emoción crece entre los fans, que día a día siguen de cerca lo que ocurre con los equipos Delta y Gama, en una de las temporadas más reñidas de los últimos años.
Una vez cerradas las votaciones, se anunciarán los dos ganadores que regresarán al programa y se explicará cómo se integrarán nuevamente a la competencia.