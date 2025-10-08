El Desafío 2025, uno de los programas más vistos por los colombianos en las noches de Caracol Televisión, continúa sorprendiendo a sus seguidores. Esta vez, los fanáticos tendrán la oportunidad de ser parte activa del reality al votar por el regreso de un exganador a la competencia que se desarrolla en la conocida Ciudad de las Cajas.

Lea más: Horóscopo del 8 de octubre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente para los signos del zodiaco

Desde el pasado lunes 6 de octubre y hasta el próximo miércoles 15 de octubre a las 11:59 p. m., las votaciones estarán abiertas para que el público escoja un hombre y una mujer entre ocho exganadores de ediciones anteriores. La participación es completamente gratuita y se realiza de forma virtual.

¿Cómo votar?

El proceso es sencillo y no requiere ingresar datos personales. Solo hay que seguir estos pasos:

Entrar desde su navegador de confianza (Google, Safari, Opera, etc.).

Ir al enlace oficial: www.caracoltv.com/desafioganadores

Elegir entre seis opciones de exparticipantes, tanto hombres como mujeres.

Confirmar el voto y listo.

Ver más: Paola Turbay confesó cuál es la rutina con su pareja para mantener en pie un matrimonio de más de 30 años

¿Quiénes están en la lista?

Paola.

Valkyria.

Aleja.

Guajira.

Galo.

Ceta.

Sensei.

Kevyn.

Desde Caracol Televisión señalaron que, “los fanáticos de la producción de Caracol Televisión escojan un hombre y una mujer pertenecientes al grupo de los ganadores de las últimas ediciones para competir de nuevo en el terreno de juego”.

Los exparticipantes ya comenzaron a indicarle a sus seguidores en redes sociales para incentivar el voto. La emoción crece entre los fans, que día a día siguen de cerca lo que ocurre con los equipos Delta y Gama, en una de las temporadas más reñidas de los últimos años.

Una vez cerradas las votaciones, se anunciarán los dos ganadores que regresarán al programa y se explicará cómo se integrarán nuevamente a la competencia.