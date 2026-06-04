El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, lideró el acto de colocación de la primera piedra del proyecto de construcción de infraestructura de anclaje para el correcto funcionamiento de los planchones y Bisinú.

Con esta intervención se fortalecerá la seguridad de la navegación y mejorarán las condiciones de operación de este tradicional sistema de transporte fluvial de la capital de Córdoba.

La obra contempla una inversión de $4.939 millones y permitirá la instalación de 22 balizas náuticas, 11 rojas y 11 verdes, además de un sistema de señalización LED a lo largo de las guayas de los planchones, con el propósito de optimizar la visibilidad y la seguridad durante las maniobras de navegación. Las guayas pasarán de 6 a 9 metros, e instalarán más de 4.200 metros lineales.

Durante el evento, el alcalde destacó que esta intervención hace parte de la visión de ciudad que busca consolidar a Montería como referente nacional en movilidad fluvial y aprovechamiento sostenible del río. “Damos un gran paso para seguir fortaleciendo nuestra relación con el río Sinú. Esta obra no solo mejora las condiciones de operación de los planchones, sino que también brinda mayor seguridad a quienes utilizan diariamente este medio de transporte y a quienes desarrollan actividades económicas alrededor del río”, expresó el mandatario.

Kerguelén García agregó que este proyecto representa una apuesta por la modernización de la infraestructura fluvial de la ciudad.

“Estamos construyendo una Montería que aprovecha su principal activo natural para generar desarrollo, conectividad y oportunidades. Cada inversión que realizamos sobre el río tiene como propósito mejorar la calidad de vida de nuestra gente y seguir posicionando a la ciudad como un referente en sostenibilidad y movilidad”.

Las obras incluyen la construcción de estructuras de anclaje, pilotes y columnas en concreto reforzado, instalación de cables de acero, adecuación de postes de señalización y la puesta en funcionamiento de sistemas modernos de orientación y seguridad para la navegación.