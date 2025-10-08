La astrologa Mhoni Vidente dio sus predicciones para los 12 signos del zodiaco del miércoles 8 de octubre.

Indica para los signos de aire, fuego, tierra y agua que la armonía entre la razón y la emoción será su mejor aliada. Invita a no actuar impulsivamente.

Aries

Sentirás un impulso para avanzar en tus proyectos personales. La energía está de tu lado, pero toma decisiones con cautela. No todo lo que brilla es seguro; revisa los detalles.

Tauro

Avanza con paso firme, pero evita la terquedad cuando las circunstancias cambien. Tu estabilidad interior te ayudará a superar obstáculos externos.

Géminis

Las ideas fluirán con facilidad hoy. Aprovecha para comunicar tus pensamientos, resolver malentendidos o proponer algo nuevo. Cuida la claridad en lo que transmites.

Cáncer

Tu mundo emocional puede sentirse a flor de piel. Busca espacios de calma, habla lo que sientes con alguien de confianza. No guardes carga emocional.

Leo

Brillas ante los demás, pero procura no dejar que el ego opaque la empatía. Hoy puedes atraer atención o apoyo, pero también críticas si no moderas tu expresión.

Virgo

Un día favorable para organizar y estructurar. Pon en orden lo que se ha descuidado: tus finanzas, tu espacio, tus prioridades. Eso te dará alivio mental.

Libra

Tendrás que equilibrar lo que deseas con lo que es viable. Un cambio de perspectiva puede ayudarte a ver una alternativa que antes no consideraste.

Escorpio

Intensidad emocional y transformación interior. Aprovecha para soltar algo que ya no te sirve (en relaciones, ideas, hábitos). Renace en lo esencial.

Sagitario

Tu visión se amplía hoy. Ideas, proyectos o personas nuevas pueden inspirarte. Mantén el optimismo, pero sé realista con los pasos que das.

Capricornio

Disciplina y constancia darán frutos. No abandones justo cuando los avances sean más lentos; la recompensa vendrá con la persistencia.

Acuario

Tu creatividad y originalidad sobresaldrán. Comparte tus ideas o proyectos con otros: alguien podría apoyarte o sumarse. Evita aislarte.

Piscis

Intuición y sensibilidad a flor de piel. Usa esa energía para conectar contigo mismo, para meditar o para tomar decisiones afectivas desde el corazón.