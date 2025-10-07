Rojo silvestrista. El icónico Empire State Building iluminó su torre mundialmente famosa con un vibrante color rojo en honor al Silvestrismo, un movimiento cultural y musical que ha trascendido fronteras, llevando el vallenato a escenarios internacionales de la mano de su máximo representante, el cantante colombiano y tres veces ganador del Latin Grammy, Silvestre Dangond.

Lea Gael García Bernal: “Mi vida no la entiendo sin ‘Amores Perros’, me cambió completamente”

La iluminación también se enmarca dentro de la conmemoración del Mes de la Herencia Hispana, celebrando el orgullo, la identidad y el legado de la comunidad latina en todo el mundo.

La ceremonia especial de iluminación, realizada el lunes 6 de octubre, incluyó el primer encuentro con fanáticos en la historia del Empire State Building, protagonizado por Dangond, quien continúa siendo una figura clave en la evolución y expansión internacional del género vallenato.

Actualmente, Silvestre Dangond está nominado a los Latin GRAMMY® 2025 en la categoría “Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato” por su más reciente trabajo discográfico, “El Último Baile”, título que también lleva su exitosa gira de conciertos por su natal Colombia.

Aquí Develan afiche del 59 Festival Vallenato en homenaje a Israel Romero y Rafael Orozco

Después de la ceremonia, Dangond recorrió el famoso Observatory Experience del edificio, recientemente nombrado como la Atracción #1 del Mundo en los Travelers’ Choice Awards 2024 de Tripadvisor: Lo Mejor de lo Mejor, y Atracción #1 en EE.UU. por tercer año consecutivo. Posó para fotos desde los observatorios de los pisos 86 y 102, con una vista panorámica de la ciudad que hoy refleja el color de su movimiento: el rojo.

“Me siento honrado y feliz de ver reflejado el rojo silvestrista en una ciudad tan importante como Nueva York,” dijo Silvestre Dangond. “Lo que significa esta ciudad para el mundo y para su gente es inmenso. Estoy orgulloso de llevar mi bandera por todo el mundo y profundamente agradecido por este reconocimiento — no solo al género vallenato, sino a mi país, Colombia, y a todos los latinos alrededor del mundo”.

Cada año, el Empire State Building recibe a miles de visitantes hispanos de todo el mundo en su experiencia del observatorio. La celebración de anoche no solo resalta las contribuciones culturales de la comunidad hispana, sino que también rinde homenaje al espíritu vibrante y apasionado de la música latina a través de la voz de uno de sus embajadores más queridos.

Además Coro de la Universidad del Atlántico representará a Colombia en el Festival Internacional de Coros ‘Trujillo Canta en América’

A pesar de su apretada agenda, Silvestre Dangond continúa con una intensa temporada de trabajo que incluye múltiples compromisos promocionales y una serie de conciertos como parte de su exitosa gira “El Último Baile” por Colombia.

Esta gira, que ha agotado entradas en varias ciudades, es una muestra del poder de convocatoria del artista y del impacto duradero de su música tanto en su país natal como entre sus seguidores alrededor del mundo.

También ‘Las locuras’, filme de Rodrigo García Barcha, estrenará el 20 de noviembre en Netflix