Como inicio del 59 Festival de la Leyenda Vallenata, que se realizará del 29 de abril al 2 de mayo de 2026, en homenaje a Israel Romero y Rafael Orozco, fue develado el afiche promocional, de esta magna fiesta folclórica.

En el evento estuvieron presentes Israel Romero, Wendy Orozco, hija del hijo extinto Rafael Orozco, exintegrantes del Binomio de Oro, como Alejandro Palacios, Morre Romero, Jhonatan ‘Meque’ Jaraba, entre otros, quienes reconocieron la importancia de este homenaje a la considerada universidad del vallenato, que fue fundada en Barranquilla en 1976.

Suministrada a EL HERALDO

Rodolfo Molina, presidente de la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, indicó que es un honor y alegría inmensa la develación del afiche y promoción del 59 Festival Vallenato, que año a año resalta la identidad de l región y del vallenato que recorre Colombia y el mundo.

“Esto nos llevará a realizar un homenaje a Rafael Orozco e Isabel Romero, o se nos puede notar el cansancio y superar el anterior festival que trajo 10.000 concursantes, 243 grupos de piloneras y 120.000 visitantes. Este será una celebración de vida, donde la creatividad es motivo de felicidad, seguiremos siendo epicentro de nuestra música vallenata que nos mantienen unidos”, expresó Rodolfo Molina.

Por su parte, Israel Romero, recordó cómo se conoció con Rafael Orozco, y fue en Manaure, en una parranda . Luego en un cumpleaños de Tomás ‘Poncho’ Zuleta, en La Jagua del Pilar y tocaron por primera vez.

Suministrada a EL HERALDO

“Luego seguimos compartiendo en parrandas, todavía en Barranquilla le decían al vallenato música zurda, y el con la canción ‘cariñito de mi vida’ y yo con ‘parrandeando’, la gente no decía que nos unieramos. Se dio la oportunidad en una parranda y en una camioneta de regreso conversamos la posibilidad del grupo. Viajamos a Valledupar a dar la noticia y fuimos a radio Guatapurí y hubo un personaje que se nos ocurrió decirnos que parecíamos un binomio y fue Isaac León Durán”, recordó Isabel Romero, cargado de emoción en lo que será su homenaje.

La elaboración del afiche estuvo a cargo del diseñador, Carlos Ortiz, de Codiscos, quien indicó que la historia de la compañía está ligada a la del Binomio de Oro.

Suministrada a EL HERALDO

“Este ha siso una de las insignias más grandes del vallenato y una universidad que ha visto florecer a grandes intérpretes del género. Por eso quisimos hacer una pieza única y digna de tan grande homenaje, en la parte superior del afiche verán al maestro Rafael e Isarel, con un esmoquin negro que nos recuerdan sus portadas icónicas de álbumes como ‘De Cache’ de ‘Exportación’, y ‘Cinco años de Oro’, en una elegante y distinguida sobriedad. En la parte de abajo los volvemos a ver en los trajes blancos que referencian muchas de sus portadas como ‘enamorado de siempre, ‘De fiestas’. En una imagen que los muestra en una interpretación, alegre y apasionada”, puntualizó Carlos Ortiz.

Suministrada a EL HERALDO

También, Wendy Orozco, hija de Rafael Orozco, agradeció a la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata por el homenaje a su padre.

“Es impresionante el cariño hacia mi padre, a pesar de los años. La música del Binomio de Oro sigue viva y eso hay que preservarlo, a través de acciones como estas”, dijo emocionada durante el acto de develación del afiche promocional.