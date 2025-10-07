A 15 años del estreno de la exitosa serie ‘Las Muñecas de la Mafia’, muchos televidentes aún recuerdan el personaje de ‘Pamela Rojas’, interpretado por la actriz caleña Andrea Gómez Restrepo, quien en ese entonces estaba llegando a sus 30 años.

Hoy, a sus 44, la artista mantiene una vida activa, aunque alejada del foco mediático que tuvo durante la producción de Caracol Televisión.

Gómez Restrepo no se alejó por completo de la actuación, pero optó por otro camino, se enfocó en proyectos más independientes como cortometrajes y producciones alternativas, que alterna con una faceta menos conocida, pero igualmente creativa, el diseño de joyas y accesorios.

Actualmente, la actriz tiene su propia marca de joyería, donde crea piezas únicas como aretes y anillos con esmeraldas, además de pulseras y collares elaborados con cuarzos, piedras y cristales a los que se les atribuyen propiedades de protección, sanación y bienestar.

Según el programa ‘La Red’, Andrea fue quien diseñó el anillo de compromiso que Mike Bahía usó para proponerle matrimonio a Greeicy Rendón, una muestra de cómo su talento ha llegado también a figuras reconocidas de la música.

Además de su vena artística y emprendedora, Andrea Gómez ha cultivado una vida más introspectiva y espiritual. Disfruta de la naturaleza, valora los pequeños momentos y busca el equilibrio entre cuerpo y mente, siempre rodeada de las personas que más aprecia.

En cuanto a su apariencia, Andrea sigue sorprendiendo a sus seguidores por su juventud y vitalidad. Aunque ya no lleva el rubio que la hizo famosa en la serie, hoy luce un cabello castaño claro que complementa con un estilo más natural y relajado.