Todo comenzó cuando Velandia, durante una transmisión radial, expresó sorpresa al conocer que Jeringa haría parte de un evento en el Teatro Universidad de Medellín, insinuando que en la programación se estaba “recogiendo todo lo viejo”.

El comentario no pasó desapercibido para Jeringa, quien respondió a través de un video difundido en redes sociales. En su mensaje, el comediante pidió respeto por la trayectoria de quienes han dedicado décadas a hacer reír al país.

“Tanto yo, Tola y Maruja, los compañeros de Sábados felices, los que ya no están, como Enrique Colavizza y Montecristo, hemos puesto un granito en la historia de este país del humor”, afirmó.

Jeringa también dirigió un mensaje directo a Velandia: “Usted está comenzando. Le deseo mucho éxito. Pero ante todo, hombre, el respeto. Qué bueno que algún día tuviéramos el placer de conocernos, pero uno no puede destruir sin conocer a nadie”.

Asimismo, el humorista invitó a su colega a presenciar su espectáculo en vivo para evaluar por sí misma su trabajo. “Si puedes ir al Teatro Universidad de Medellín y ver mi trabajo, y si la gente no se ríe, te autorizo para que me despedaces. ¿Okey? Y después, muy bueno que te subieras tú para ver cómo lo haces ante mil personas, como lo vengo haciendo yo hace treinta y cinco años”, dijo.

Instagram: @canalrcn Johana Velandia, Hassan y Valentina Taguado estrenan programa en el canal Rcn.

Además, recordó las décadas de carrera compartidas con figuras emblemáticas del humor nacional: “He trabajado con grandes humoristas de este país, como la Gorda Fabiola, Luz Amparo Álvarez, Alexandra Montoya y Jaqueline Enríquez. De ellas admiro el respeto hacia los colegas”.

“Está bien la irreverencia, pero un poquito de respeto con los colegas. Todos hemos construido algo en este país. No echemos leña al fuego; echemos para adelante y hagamos patria”, expresó.

Finalmente, el humorista concluyó su mensaje deseando bienestar tanto para Velandia como para los comediantes que empiezan su carrera: “Le pido a Dios que me dé mucha salud para seguir haciendo reír a mi gente, y que también Dios te dé mucha salud para hacer lo mismo, porque es una profesión muy linda. Que Dios te bendiga”.