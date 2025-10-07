Luego de su partida, Walter Mercado dejó una tristeza en el mundo del esoterismo, sin embargo, sus sobrinas se han encargado de dejar su legado en alto y siguen brindando sus predicciones.

Para este martes 7 de octubre Betty Mercado dio los números de la suerte para cada uno de los 12 signos. Así los podrá usar en los juegos de azar o lotería. ¡Buena suerte!

Aries

Tu energía está alta; aprovecha para avanzar en lo que te importa. Hoy puede surgir una oportunidad inesperada si mantienes la mente abierta.

Números de la suerte: 3, 14, 27

Tauro

Buena jornada para enfocarte en tus recursos y fortalecer lo que ya has construido. La constancia te dará frutos.

Números de la suerte: 6, 22, 35

Géminis

La comunicación fluye bien hoy. Ideal para conversar, aclarar ideas o conectar con alguien clave.

Números de la suerte: 9, 18, 30

Cáncer

Hoy tu mundo interior podría sentirse más sensible. Cuida tus emociones y busca refugio en lo que te da paz.

Números de la suerte: 2, 16, 29

Leo

Brillarás ante los demás. Tu creatividad y tu carisma estarán en alto. Es buen día para mostrar tus talentos.

Números de la suerte: 5, 20, 33

Virgo

Los detalles harán la diferencia hoy. Presta atención a lo cotidiano; ahí puede estar la clave que te abre puertas.

Números de la suerte: 8, 25, 31

Libra

El diálogo será importante. Podrías resolver algo pendiente con alguien cercano si te expresas con calma.

Números de la suerte: 4, 19, 28

Escorpio

Profundiza en lo que sientes. Hoy podrías descubrir algo que te libera o transforma.

Números de la suerte: 7, 24, 36

Sagitario

El optimismo te impulsa. Hoy podrías recibir una invitación o descubrimiento que te motive.

Números de la suerte: 11, 26, 32

Capricornio

La disciplina te favorece. Si diriges tu energía con método, podrás avanzar en proyectos grandes.

Números de la suerte: 10, 21, 34

Acuario

Hoy tus ideas tienen gran valor. Comparte tus visiones; podrías inspirar o motivar a otros.

Números de la suerte: 12, 23, 37

Piscis

Tu intuición está muy activa. Confía en lo que sientes, especialmente en decisiones afectivas.

Números de la suerte: 1, 17, 30