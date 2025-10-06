Anthony Zambrano vuelve a ser tema de conversación en redes por cuenta de su participación en el reality ‘Desafío Siglo XXI’, de ‘Caracol Televisión’. Pero esta vez lo que se comenta no tiene que ver con las habilidades físicas ni las decisiones estratégicas del costeño para avanzar en la competencia.

Lea: El ‘Desafío 2025’ está que arde: Katiuska insulta a Zambrano luego de que Miryan terminara llorando

Cortesía Caracol Televisión Anthony Zambrano, integrante del equipo Gamma.

Zambrano ahora es relacionado sentimentalmente con otra participante del programa: Grecia. Esto a raíz de los recientes acercamientos físicos que han tenido, puntualmente el ‘arrunchis’ que protagonizaron en la cama de la Suite ditu.

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, el atleta le confesó a Grecia que se siente atraído por ella.

Lea: ¿Cuánto dinero se llevó Miryan tras su eliminación en el ‘Desafío 2025’?

“¿Hay algo que desearías que yo supiera de ti, pero no te atreves a decir?”, le preguntó Grecia y Anthony Zambrano respondió contundente: “Que me gustas”.

“Tienes cualidades que me gustan desde el primer día que llegaste a la casa Gamma, me gusta la actitud tuya”, agregó Zambrano.

Este romance que está floreciendo entre Zambrano y Grecia ha generado dudas entre los espectadores sobre la relación del atleta con Isa, quien ya salió de la competencia.

Cabe recordar que en julio pasado Isa y Zambrano protagonizaron un romántico beso frente a las cámaras con el que oficializaron su romance, que se vio interrumpido por la eliminación de la mujer del reality.

Lea: María Fernanda Aristizábal, expresentadora del ‘Desafío’, anunció que se casará: ¿quién es su pareja?

Isa fue interrogada este fin de semana sobre el nuevo interés romántico de Zambrano, quien además le aseguró a Grecia que la relación que sostuvo con la exparticipante “no fue nada serio”.

La respuesta de Isa dio a entender que sus esperanzas de continuar la relación con Zambrano fuera del ‘Desafío’ se han esfumado tras ver las románticas escenas con Grecia.

“Pero es que en qué momento yo dije que lo iba a esperar (...) No, yo dije que iba a ver qué pasaba mientras que veía el programa, pues ya estamos viendo cosas”, aseveró Isa en ‘Ditu’.